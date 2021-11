Pfarrhaushälterinnen: Starke Frauen hinter dem Pfarrer

Als Pfarrhaushälterin brauche man schon einen Glauben, man müsse sich schon ein bisschen auskennen, sagt Nicole Maier. "Ohne Glaube funktioniert das nicht."

Also dem Priester den Rücken für seelsorgliche Aufgaben frei zu halten, wie es der Bundesverband der Pfarrhaushälterinnen auf seiner Seite schreibt. Nicole Maier in Dorfen ist mit 32 Jahren vielleicht die jüngste Pfarrhaushälterin. Morgens um halb 8 Uhr kommt sie ins Pfarrhaus, macht Frühstück, danach den Haushalt: Wäsche waschen, kochen, einkaufen. Und wenn es beim Dorfener Pfarrer mal wieder nötig ist, greift Nicole Maier auch zum Rasierer.

Für Stefan Matulas Frisur braucht es nicht unbedingt einen Frisör. Fast jede Woche mache sie seine Glatze "hübsch", sagt er. "Die Nicole ist fast jeden Tag hier in Dorfen. Wir frühstücken zusammen, Mittagessen zusammen und wir reden über alle Sachen." Das sei wichtig für ihn. "Ich bin ein normaler Mensch und brauche das Gespräch. Mein Tag ist voll mit Gesprächen, Trauer- und Taufgesprächen aber natürlich brauche ich auch das normale Gespräch."

800 Pfarrhaushälterinnen gibt es in Vollzeit

Die frühere Dorfhelferin arbeitet sechs Tage die Woche und ist nebenher noch als Mesnerin tätig. Am liebsten sind ihr die kreativen Aufgaben, das Kochen und die Arbeit im Kräutergarten oder auf dem hauseigenen Weinberg. Als eine von etwa 800 Vollzeit-Pfarrhaushälterinnen trennt Nicole Maier Privates und Berufliches strikt – was nicht bei all ihren Kolleginnen der Fall ist.

Wohl jede Pfarrhaushälterin ist schon mal auf das alte Klischee angesprochen worden: Ist da vielleicht mehr zwischen ihr und dem Pfarrer? Doch Anneliese Kroha, Diözesanvorsitzende der Pfarrhaushälterinnen in der Erzdiözese München und Freising verteidigt ihren Berufsstand in dieser Hinsicht: Noch immer höre sie solche Fragen. "Aber ich glaube, ich kann für ganz viele meiner Kolleginnen die Hand ins Feuer legen, dass der Zölibat gelebt wird – die Pfarrhaushälterinnen müssen das ja nicht – aber dass sie nicht mit dem Pfarrer eine Liebesbeziehung haben." Und: wer es doch habe, müsse das für sich selbst verantworten.

Der Beruf der Pfarrhaushälterin sei ein sehr kreativer und anspruchsvoller, sagt Kroha. "Einen Pfarrhaushalt zu führen, würde ich sagen ist fast wie eine kleine Firma. Man hat immer wieder Gäste, es kommen unvorhergesehen Leute in den Pfarrhof. Die Kolleginnen, die ich kenne, und es sind relativ viele – sind im Großen und Ganzen alles gestandene Frauen, die einfach Freude an dem Beruf haben."

Anneliese Kroha war auch als Religionslehrerin tätig und habe beide Aufgaben gleichwertig gemocht. Für viele ihrer Kolleginnen wird der Beruf zur Berufung und oft sogar zur Lebensaufgabe.

Manchmal wird aus dem Dienstverhältnis eine Alters-WG

Marita Großman ist mit 71 Jahren längst im Ruhestand, lebt aber nach wie vor mit dem ehemaligen Grünwalder Pfarrer Josef Schranner zusammen. Wie Freunde in einer WG, von denen sich einer dem Zölibat verpflichtet hat. Vor 12 Jahren sind sie in ein Haus nach Kirchseeon gezogen. Als der Pfarrer vor gut 27 Jahren das Inserat für seine neue Haushälterin aufgab, suchte er ganz bewusst jemanden, der ihm im auch im Alter Gesellschaft leisten könnte.

Ihre Aufgabe, dem Pfarrer den Rücken frei zu halten sah Marita Grossmann als einen Dienst an der Kirche und als eine Aufgabe, die sie erfüllt. Doch auch privat musste es passen, besonders jetzt im Ruhestand. "Wir haben uns aneinander gewöhnen müssen", meint Marita Großmann. Man kenne sich ja erst gar nicht, und müsse sich nach und nach kennenlernen. Dazu gehört für Pfarrer Schranner selbstverständlich, die Grenzen des anderen zu respektieren.

Freiheit ist der Schlüssel in ihrer Beziehung zueinander. Jeder hat seinen eigenen Rückzugsort in der Wohnung und für den Haushalt sind natürlich inzwischen beide gleichberechtigt zuständig. Sie verstehen sich als Partner, gute Freunde, verreisen gemeinsam und teilen auch ihre Hobbies. Aber: ohne Druck und ohne Verpflichtungen. "Jeder hat seinen absoluten Freiraum", sagt Pfarrer Schranner. "Sie kann in Urlaub gehen, wann sie will, sie kann weggehen, wann sie will. Und sie braucht keine Rücksicht nehmen auf mich, wenn sie weg ist, dass ich verhungere." Durch dieses Verhältnis sei sie selbstbewusster geworden, sagt Marita Grossmann. Gerade weil die beiden nicht wie ein Ehepaar leben. "Ich lebe mein Leben, mit anderen Frauen, fahr ich jetzt nach Hamburg, ich brauche den Pfarrer nicht fragen. Einfach wirklich den anderen lassen."

Doch wenn es darauf ankommt, im Alter oder bei Krankheiten, dann können sich beide darauf verlassen, dass der andere für einen da ist. Und inzwischen stört es sie auch nicht mehr, wenn sie in der Öffentlichkeit als Ehepaar wahrgenommen werden.