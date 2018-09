Pfarrgemeinderatswahl: 50 Jahre Mitsprache in der Kirche

Alle vier Jahre wird der Pfarrgemeinderat in katholischen Gemeinden in ganz Bayern gewählt – und das mittlerweile seit 50 Jahren. Die Idee: Nicht nur Pfarrer und Hauptamtliche sollen das Gemeindeleben gestalten, sondern alle getauften und gefirmten Mitglieder. Seither haben sich Pfarrgemeinderäte bewährt und vielerorts das Gemeindeleben lebendiger gemacht.

"Die Verantwortung des ganzen Volk Gottes" – Der Ursprung des Pfarrgemeinderates

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das am 8. Dezember 1965 zu Ende ging, leitete die katholische Kirche eine umfassende Erneuerung ein, die auch das Selbstverständnis von Kirche betraf.

Die Idee ist so einfach, wie revolutionär: Das Konzil definiert die Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen, als ein Volk Gottes. Es wird das "gemeinsame Priestertum" aller Gläubigen betont, das eben nicht nur den Priestern vorbehalten ist, sondern auch von Laien wahrgenommen werden kann –in anderer Form. Das heißt: Laien sollen zukünftig in die Entscheidungen der Kirche eingebunden werden. Die Idee des Pfarrgemeinderats war geboren.

"1967, also zwei Jahre nach dem Konzil gab es erste Mustersatzungen für die neuen Pfarrgemeinderäte in der Form, wie wir sie heute kennen, und 1968, also jetzt genau vor 50 Jahren, wurden die Pfarrgemeinderäte zum ersten Mal in Deutschland und auch in Bayern gewählt." Karl Eder, Geschäftsführer des Landeskomitee der Katholiken in Bayern

50 Jahre und viele Pfarrgemeinderatswahlen später ist die Idee des Laienengagements fester Bestandteil des kirchlichen Lebens vor Ort. Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde das Pfarrleben oft zusammenbrechen. Doch auch wenn es immer noch viele engagierte Christen gibt, so wird es doch immer schwerer, Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl zu finden.

Aufgaben des Pfarrgemeinderats

Der Einfluss des Pfarrgemeinderats bezieht sich vor allem auf gesellschaftliche und soziale Aufgaben. Das reicht von der Gestaltung der Gottesdienstordnung, Pfarrfeste und Weihnachtsbasare, Jugendarbeit und Angebote für Kinder, bis hin zu Besuchsdiensten bei Neuzugezogenen oder im Krankenhaus. In der Praxis entscheidet jedoch jeder Pfarrgemeinderat selbst, wo er seine Schwerpunkte setzt.

Keinen Einfluss hat der Pfarrgemeinderat, wenn es um finanzielle und personelle Entscheidungen geht. Hier entscheidet die Kirchenverwaltung. Glaubensinhalte sind Sache des Pfarrers.

Viele Herausforderungen: Kandidaten, Wähler, die Jugend

"Die Realität ist natürlich die, dass einem die Kandidaten nicht die Türe einrennen. Die Situation ist wie in vielen Vereinen und Gruppierungen natürlich auch beim Pfarrgemeinderat so, dass man nicht automatisch überrannt wird von Interessenten." Karl Eder, Geschäftsführer des Landeskomitee der Katholiken in Bayern

Um dem Wesen einer demokratischen Wahl gerecht zu werden, sollte es ein Drittel mehr Kandidaten als zu wählende Personen geben. Dass viele Pfarrgemeinden das mittlerweile nicht mehr erreichen, ist traurige Realität.

Denn oft sind es nur wenige Mitglieder, die sich schon seit Jahren – manchmal Jahrzenten – engagieren. Für die ihr ehrenamtlicher Einsatz einfach dazu gehört. Deshalb versucht der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, junge Erwachsene für den Pfarrgemeinderat zu begeistert – auch gerne mit Hilfe von YouTube, Facebook, und Instagram.

Doch mittlerweile ist es nicht nur schwer Kandidaten zu finden, auch die Wahlbeteiligung ist gering. So lag im Februar 2018 die Wahlbeteiligung in den meisten Diözesen Bayerns unter 20 Prozent. 14,8 Prozent in Passau, 11,24 Prozent in Augsburg und nur 10,7 Prozent in Bamberg.

Eine Ausnahme bilden die Diözesen Eichstätt und Würzburg. Hier geht man schon länger neue Wege: Statt der klassischen Wahl an der Urne setzt man auf die Briefwahl. Die Wahlbeteiligung lag in beiden Diözesen bei knapp unter 30 Prozent.

Neben den gewählten Mitgliedern, die zwei Drittel des Pfarrgemeinderats ausmachen, besteht ein Drittel aus berufenen Mitgliedern, wie dem Pfarrer, Gemeindereferenten oder anderen Hauptamtlichen aus der Gemeinde.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Gerade im städtischen Bereich sei eine gewisse Auflösung der herkömmlichen Pfarreistrukturen zu beobachten, erzählt Karl Eder vom Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Die Gläubigen sind nicht mehr an ihre örtliche Pfarrei gebunden, sondern suchen sich Gemeinden nach ihren persönlichen Interessen und den jeweiligen Angeboten einer Pfarrei aus.

Es wird also in Zukunft geklärt werden müssen, was diese Entwicklung weg von territorialgebundenen hin zu eher personalgebundenen Gemeinden langfristig für den Pfarrgemeinderat als Gremium bedeutet. Wird er in dieser Art noch gebraucht oder wäre ein Ausschuss besser, der sich gemeindeübergreifend an Interessensfeldern orientiert.

Ob es in 50 Jahren noch einen Pfarrgemeinderat gibt, bleibt offen. Doch eins ist klar: Es braucht das Engagement der Laien, um auch in Zukunft lebendige Pfarrgemeinden zu erhalten.