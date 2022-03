Pfarrerin Sandra Gassert: Hilfe für Hilfskräfte

Die Pfarrerin Sandra Gassert aus dem oberbayerischen Penzberg ist immer dann im Einsatz, wenn Menschen in einer schweren Krise sind. "Zum Beispiel, wenn Rot-Kreuz-Helfer jetzt bei einem ihrer Hilfseinsätze beschossen werden. Ich bin für zivile Helfer oder für Deutsche, die in schwierige Situationen gekommen sind, zuständig." Denn viele Helfer, die beispielsweise auch jetzt im Ukraine-Krieg im Einsatz sind, hätten trotz ihres medizinischen Hintergrunds oft noch keine Folteropfer oder Schusswunden gesehen, sagt sie.

Seelsorgerin der Seenotrettung

Seit einigen Jahren steht sie Rettungscrews im Mittelmeer bei. Sie war selbst oft mit an Bord und weiß: die meist noch jungen Helfer wollen einfach nur Leben retten, unterschätzen aber was auf sie zukommt. "Sie begegnen dem Tod auf dem Mittelmeer, sie treffen auf leere Boote, auf Menschen, die ertrunken sind, und das sind sehr starke Eindrücke. Und sie begegnen Menschen, die sie bedrohen. Die libysche Küstenwache ist nicht zimperlich. Und sie begegnen sich selber: Wie reagiere ich in einer intensiven Situation, Stress, hohe Wellen oder bei Seekrankheit. Und wie reagiere ich auf dieses geballte menschliche Leid, das ich da sehe. Das weiß man vorher alles nicht."

Vorbereitung auf Einsätze

Um Menschen, die sich auf Hilfseinsätze begeben, zu wappnen, malt sie solche Szenarien vorher deutlich aus. Was könnte passieren? Beim Einsatz selbst bleibt sie dann Tag und Nacht für die Helfer erreichbar. Denn selbst erfahrene Hilfskräfte lassen die Ereignisse auf dem Meer manchmal einfach nicht mehr los. Einer von ihnen ist Skipper Martin Kolek. Per Skype kontaktiert er die Seelsorgerin: "Wir hatten in diesen zwei Wochen, für uns nicht sichtbar, mit Ertrunkenen zu tun. Da war dann in der Nacht ein kleiner roter Blinker, der da vor sich hin blubbert, ganz laut. Das Schiff hatte einen ganz starken Lichtstrahl, die Reflektionen vom Wasser, dann unsere eigenen Lampen. Und die tagelange Anspannung und Müdigkeit!"

Als Seenotretter muss er viele Bilder und Ereignisse verarbeiten. Der eindrücklichste Moment für Skipper Martin Kolek? "Das ist ein Einsatz, wo wir an Bord zwei Leute hatten, die sonst ertrunken wären. Einer wurde an Bord reanimiert. Die waren von einem Boot, das über 150 Menschen aufgenommen hatte."

Wie verkraftet man als Seelsorger belastende Geschichten?

Wie gelingt es der Pfarrerin selbst diese belastenden Bilder und Geschichten zu verkraften, wie geht sie damit um? "Manchmal habe ich so das Bild eines Baumes vor mir, wenn ich an mich denke. Der hat auch schon Macken und Schmisse, aber er steht noch ganz gut, weil er gute Wurzeln hat. Und das sind für mich verschiedene Wurzelstränge: das eine ist meine Familie, meine Partnerschaft, den Rückhalt, den ich dort bekomme, das Stück heile Welt, dass ich leben darf. Ich kann das so schätzen, hier zu leben und die Berge und die Natur, den Hund. Das ist ein so großes Geschenk, dass ich Familie haben darf."

Kraft schöpfen aus dem Glauben

Sie fühlt sich getragen: "Die größte Quelle vielleicht ist für mich tatsächlich mein Glaube. Ich muss das nicht alles schaffen. Ich kann das auch nicht alles gar nicht schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, ist das gar nicht schlimm, weil es immer noch einen anderen gibt, der es mitträgt. Und es gibt wirklich auch Situationen, da komme ich zurück und sage: 'Jetzt habe ich mein Weniges getan, und jetzt übergebe ich es dir. Jetzt musst du übernehmen, Gott."