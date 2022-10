Petition: Mehr Unterstützung für mehr Gewaltopfer

Im August 2020 wird Gudrun Stifter von einem flüchtig bekannten Nachbarn in dessen Speicher stundenlang festgehalten und vergewaltigt. Sie wollte nur ein paar Möbel bei ihm unterstellen. Die Notrufe an die Polizei, die sie heimlich absetzen kann, retten sie schließlich aus der schrecklichen Situation. Drei Stunden lang wird sie nach der Tat befragt und anschließend zur Sicherung der Beweise zur Rechtsmedizin gebracht. Danach ist die junge Frau völlig auf sich alleine gestellt.

Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht

Die "Pille danach", die ihr von der Frauenärztin verschrieben wird, muss sie selbst bezahlen. Auch die frauenärztlichen Untersuchungen sowie die Zusatzkosten des Krankenhauses will ihre Krankenkasse nicht übernehmen. Sie selbst schafft es erst nach langen Kämpfen und mit Hilfe der unabhängigen Patientenberatung, dass ihre Kosten zurückerstattet werden. Der Weiße Ring unterstützt sie finanziell und streckt ihr das Geld vor.

Seit der Tat habe sie einmal im Monat einen körperlichen Zusammenbruch, erklärt Gudrun Stifter, ihr Kreislauf, das gesamte vegetative Nervensystem entgleise, sie habe unfassbare Schmerzen, könne nicht mehr gehen, stehen oder liegen.

Den Opfern Rückhalt geben

Posttraumatische Belastungsstörungen sind ein Forschungsschwerpunkt von Professor Thomas Ehring vom Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ehring unterstützt Menschen mit Gewalterfahrungen und traumatischen Erlebnissen. Gewaltopfer, die sozialen Rückhalt erfahren, hätten eine deutliche bessere Prognose, sagt der Psychologe.

Er ist der Ansicht, dass es auch eine gesellschaftliche Aufgabe sei, Opfer von Missbrauch und Vergewaltigung nicht allein zu lassen: "Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur das Individuum sehen und schauen, wie können wir jetzt im einzelnen Menschen helfen, sondern dass wir uns auch als Gesellschaft Gedanken darübermachen und Schritte unternehmen, wie wir den Betroffenen helfen können."

Finanzielle Not durch Arbeitsunfähigkeit

Gudrun Stifter war nach der Vergewaltigung arbeitsunfähig und verlor ihr Zimmer in der Wohngemeinschaft. Sie gerät in finanzielle Not. Zwar kommt sie für einige Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung unter. Aber die Kosten für ihre medizinische Versorgung sind eine enorme Belastung für die damals 27-Jährige. Der Täter wird zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt, doch Schmerzensgeld bekommt Gudrun Stifter nicht, denn der Täter habe kein Geld.

Petition für die Änderung des Opferentschädigungsgesetzes

Zwar gibt es das Opferentschädigungsgesetz (OEG), jedoch erhält nur ein Bruchteil der Opfer finanzielle Hilfe. Nur 2,5 Prozent der Anträge wurden im vergangenen Jahr anerkannt. Stifter wünscht sich eine proaktive Aufklärung über die Leistungen nach dem OEG.

Durch eine Petition möchte Stifter erreichen, dass die Entschädigungsverfahren endlich evaluiert werden. Es bestünden viele Missstände und Betroffene seien zutiefst belastet durch die jahrelangen Gutachten. Sie möchte einen besseren Umgang für die Opfer schaffen, dazu solle eine Beschwerdestelle eingerichtet werden, die Opfer anhört und Missständen nachgeht.

Auch soziale Unterstützung ist wichtig für die Heilung

Für sich und andere Gewaltopfer zu kämpfen, hilft Gudrun Stifter: "Es ist schon so, dass es mir auch zu einem gewissen Grad Kraft gibt. Wenn ich diese Missstände sehe, die in der Realität passieren, das tut mir unfassbar weh, wenn ich das Leid von anderen Betroffenen sehe. Aber das hat dazu geführt, dass ich einen Kampfgeist entwickelt habe, mich für die Rechte von Betroffenen einzusetzen."