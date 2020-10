Peter Weibel: "Ich habe den Eindruck, dass Europa brennt"

Weibels brennende Europa ist nicht die einzige Installation dieser Ausstellung, die warnende Töne anschlägt. Vom Boden des Eingangsbereichs hebt sich in schwarzen Lettern immer wieder der Schriftzug "Recht" ab. Die Besucher treten das Recht also mit Füßen. Ob bewusst oder unbewusst. Im Jahr 1967 habe er diese Arbeit zum ersten Mal gezeigt, erinnert sich der Künstler und Leiter des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. "Die Leute kamen damals in die Galerie, schauten sich um, merkten: Der Raum war leer – und fragten: Peter, wo sind die Kunstwerke?"

Politisches und Prophetisches

An der Wand hängen im Eingangsbereich Schriftzüge aus schwarzen Neonröhren. Einer davon lautet "Patridioten". Die Wortteile leuchten so, dass nacheinander die Wörter "Patrioten", "Idioten" und "Toten" zu lesen sind. Es mache ihn wütend, dass der Patriotismus wieder im Aufwind sei, so Weibel. "Zwei Weltkriege haben über 200 Millionen Tote verursacht, und das alles aus Patriotismus. Damit muss Schluss sein!"

"Festung Europa" heißt ein Werk, mit dem Peter Weibel schon 1994 auf die Flüchtlingsproblematik hingewiesen hat und das hier ebenfalls zu sehen ist. Schwarze Fahnen hängen an der Wand, darunter geöffnete Koffer, ein Wäschechaos. Gleich daneben ein langes Laufband: "Die Vertreibung der Vernunft". Ein Werk, das an über 5.000 österreichische Intellektuelle erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus emigrieren mussten. "Ich habe mir die Mühe gemacht, all diese Biographien aufzuschreiben", so Weibel. "Und die flimmern nun über diese Rampe. Acht Stunden dauert ein Durchlauf. So viele Akademiker und Intellektuelle haben die Nazis aus Österreich vertrieben, ja, eigentlich aus ganz Europa. Und dieser Mangel an Vernunft – darunter leiden wir bis heute."