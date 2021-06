Peter und Paul: Warum die Kirche beide Apostel feiert

Priesterweihe im Regensburger Dom: Bastian Neumann ist einer derjenigen, dem Bischof Rudolf Voderholzer die Hände aufgelegt hat. Der traditionelle Weihetermin für Neupriester war lange Zeit der 29. Juni; Bastian Neumann wurde mit sieben anderen aber schon am vergangenen Samstag geweiht. Es habe sich eingebürgert, neue Priester immer an dem Samstag zu feiern, der dem 29. Juni am nächsten sei, erklärt er.

Das Hochfest der Priesterweihe

Der 29. Juni ist das katholische Hochfest St. Peter und Paul. Die beiden Weggefährten Jesu, Petrus und Paulus gelten in der katholischen Kirche als die wichtigsten Apostel, die Jesus nachgefolgt sind. Neupriester wie Bastian Neumann tun das heute in ähnlicher Weise. Priesterweihen fanden deshalb traditionell zum Hochfest Peter und Paul statt, um an die apostolische Sendung ihres Priesterdienstes zu erinnern. Auch für Bastian Neumann ist das inspirierend. "Als Priester möchte ich so auch wirken, vor allem in dem Punkt, der sie miteinander verbunden hat: Nämlich in der Verkündigung. Also bei allen Streitigkeiten, die sie ja immer hatten, hat sie ein Ziel geeint, nämlich den Glauben zu verkünden."

Petrus und Paulus - streitende Apostel?

Und doch haben die beiden Apostel auch heftig miteinander gestritten über den Weg, den die Kirche nehmen sollte. Der Münchner Liturgiewissenschaftler Winfried Haunerland führt das auf die unterschiedlichen Charaktere zurück, die Petrus und Paulus der biblischen Erzählung nach hatten. Paulus habe Haunerland zufolge eine größere Dynamik gezeigt. Er habe sich auf zu neuen Ufern führen lassen, nach Europa, zu den sogenannten Heiden. "Einer, der immer nochmal fragt, was denn der Geist Gottes noch mehr zeigen will." Petrus sei eher ein Mensch der Ordnung gewesen, also der Tradition, des Bisherigen, "was sich durchaus auch ein Stück in einem bestimmten Bild des Papsttums spiegeln lässt".

In der katholischen Lesart ist Petrus als erster Bischof von Rom der Begründer des Papsttums. Paulus ist derjenige, der durch die Lande zieht und das Christentum in die Fläche bringt - beides also wichtige Figuren für die Ursprünge der Kirche, deshalb gedenken Katholiken auch beiden Apostel am heutigen Doppelfest. Gerade in der gegenwärtigen Situation der Kirche sei dies wichtig, findet Winfried Haunerland: "Weil es sofort daran erinnert, dass da zwei unterschiedliche Typen auch sind, kirchengeschichtlich wichtig, die uns auch immer zeigen, dass Kirche eigentlich nicht was Eindimensionales ist. Kirche kann man nicht auf ein Prinzip oder in einer Dimension richtig darstellen, sondern sie hat immer eine größere Vielfalt, die sich sinnvoll ergänzen muss."

Nicht nur zwischen Petrus und Paulus mündeten Meinungsdifferenzen in Streit um den richtigen Kirchenkurs. Heute genauso, da die deutschen Bischöfe auf dem Synodalen Weg um unterschiedlichste Positionen ringen – Traditionalisten und Reformer, Liberale und Konservative. Mit Blick auf die Apostel Petrus und Paulus würde sich Neupriester Bastian Neumann mehr Gelassenheit wünschen. Streitfragen habe es in der Kirche immer wieder gegeben, eben schon mit diesen Beiden beginnend. "Ich glaube, man kann von ihnen vor allem lernen, wie man mit solchen Konflikten umgeht. Gerade bei verschiedensten Themen, die gerade in der Diskussion sind. Die Frage der Frau in der Kirche beispielsweise, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, da einfach das Gespräch miteinander suchen und gemeinsame Lösungen finden." Paulus habe sich dann wieder an den Petrus rückgebunden und Petrus habe Paulus besucht und sei mit ihm im Gespräch - "weil das Bewahren allein kann es auch nicht sein".

Franziskus als Nachfolger von Petrus und Paulus

Deshalb findet es der 26-jährige Neumann auch gut, dass der heutige Nachfolger des Apostels Petrus, Papst Franziskus, einen Synodalen Weg für die ganze Kirche eingeläutet hat. Für den Neupriester ein Beleg dafür, dass der Papst eben nicht nur Petrus, sondern auch Paulus einen Dienst erweist. "Was Papst Franziskus angestoßen hat, das ist ja auch genau das, was dem Petrus vielleicht immer gefehlt hat am Anfang seiner Aposteltätigkeit, dass er diesen Weitblick des Paulus nicht gehabt hat, der ja in den verschiedensten Gemeinden war, und eben da nicht nur auf einzelne Ortsgemeinden zu schauen und das Große, Ganze immer Blick zu haben."