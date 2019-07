Peter Sellars macht aus "Idomeneo" ein Öko-Generationendrama

Da schwebt er, hoch über der Szene. Ein Fisch aus Plastik. Etwas deformiert, zu rund. Aber mit freundlichem Schmollmund. Später werden dort oben viele Plastikobjekte schwebend schwimmen. Neptuns Meer ist zugemüllt und die Welt längst versunken wie einst Atlantis.

"Idomeneo", versetzt ins Ambiente der Umweltkatastrophe

Während uns aktuell die quälende Hitze ins Bewusstsein dringt, während die Arktis brennt und die Meere steigen, haben Regisseur Peter Sellars und sein Dirigent Teodor Currentzis ihren Salzburger Idomeneo in das Ambiente einer Umwelt- und Klimakatastrophe verlegt, in dem die Frage nach der Generationenverantwortung brandaktuell und neu gestellt wird. Denn zunächst einmal ist einem jener Mythos ja eher fern, von dem siegreich aus dem Trojanischen Krieg heimkehrenden König Idomeneo, der Neptuns Sturmflut nur durch das Versprechen glätten kann, den ersten Menschen, dem er an Land begegnet, zu opfern. Dumm nur, dass das ausgerechnet sein eigener Sohn Idamante ist. Der wiederum ist in Liebesbande sowohl zu der unglücklichen Atridentochter Elektra als auch zu der Flüchtlingsprinzessin Ilia verstrickt, was dem Plot zu den Ingredenzien Sühne und Schuld noch Liebe und Hass beimischt, sowie Eifersucht und Vergebung und: Raserei und Tod.