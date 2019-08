Seit über 50 Jahren macht er das nun also: Er singt über sich und die Welt, wie er sie erlebt, zunächst als "Schlagerfuzzi", dann als Märchenerzähler von Tabaluga, einem Welterfolg, mit dem er Kinderhilfsprojekte in Rumänien finanziert und seit auch schon bald vierzig Jahren als Rocker, der in unmissverständlichem Deutsch all jenen die Leviten liest, die grölen: "Das Volk sind wir". Zum Beispiel auf dem Titel "Morgen", in dem es die Zeile gibt: 'Wollen wir wieder warten, bis der Morgen kommt?', erklärt Peter Maffay: "Legen wir wieder die Hände in den Schoß? Gucken wir zu, wenn wieder Hakenkreuze irgendwo passieren und Juden verfolgt werden? Gucken wir zu, wenn Tier abgehäutet werden? Gucken wir zu, wenn aus politischen Gründen, wenn aus energiepolitischen Gründen Kriege entfacht werden, und Konflikte entstehen? Gucken wir zu, wenn die kommende Generation ihre Lebensgrundlage verliert? Das sind so Dinge, die man irgendwie zwangsläufig als wichtig empfindet, um sie in einem Lied zu verpacken." Dem gegenüber stünde aber ein Lied über den Glauben: "Gott ist für mich eine Instanz, die mir hilft, meine Unzulänglichkeit in vielen Situationen irgendwie zu überwinden. Ein ganz, ganz persönlicher Aspekt, ein anderer bewältigt seine Situationen anders."

Maffay spricht im Interview genauso, wie er dann auch singt: Offen und ehrlich und wahr. Das ist auch auf der gefühlt fünfzigsten Platte so, die passend zum siebzigsten Geburtstag erscheint: "Jetzt!" – kriegt ihr alles von mir, singt er. Recht hat er mit diesen fünfzehn wirklich anrührenden und aufweckenden Songs: Was will man mehr ?