Der Starfotograf der Stars: Zum Tod von Peter Lindbergh

Es gibt nur sehr wenig Menschen, die eine solche Energie verströmen wie Peter Lindbergh das tat: Sie schien in ihm verdichtet wie in einem Magneten. Nicht vibrierend, sondern gelassen und voller Anziehungskraft. Eine selten erlebte Menschenfreundlichkeit. All das war sicher Teil jenes geheimnisvollen Prozesses, von Menschen nicht nur eine Fotografie zu machen, sondern ein Bild so voller Präsenz, dass es eine Begegnung ist: "Man kann schön beschreiben, was eigentlich passiert, wenn man so ein Foto macht", sagte Peter Lindbergh. "Das wär ja total lächerlich zu behaupten, man kann mit einem Foto jemanden beschreiben. Das kann immer nur ein Moment sein, der von den beiden Personen entschieden wird, die daran beteiligt sind."

Peter Lindbergh hat dieses Flüchtige eingefangen, in Schwarz-Weiß – der einzigen Form fotografischer Wahrhaftigkeit für ihn. Und in einer Intensität, die den Moment in Zeitlosigkeit verwandelte. Man kann seine Fotografien immer und immer wieder ansehen.