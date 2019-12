"Habe keine Meinung": Peter Handkes neue Journalisten-Ohrfeige

Er ist kaum in Schweden, schon bestimmt er die Medien. In einem gestern im Schwedischen Fernsehen SVT ausgestrahlten, noch in seinem Haus in Chaville aufgezeichneten Interview hatte der diesjährige Literaturnobelpreisträger Peter Handke gesagt, er bevorzuge es mit Blick auf die Massaker während des Bürgerkriegs in Jugoslawien von einem "Brudermord" zu sprechen, nicht von einem Genozid auf dem Balkan: "Manchmal ist Relativieren nicht Abschwächen," so Handke. "Von dem Absoluten wegzugehen und die Relationen zu setzen, ist manchmal viel lebendiger. So wird das Unrecht, das geschehen ist, viel, viel fassbarer. Relativieren heißt nicht Negieren. Und dazu stehe ich. Kein Mensch wird mir sagen, dass Relativieren immer ein Abschwächen ist. Nein, ein Relativieren kann ein Verstärken sein. Für mich ist es Brudermord. Und wenn die Leute Genozid sagen – warum nicht! Nichts abzustreiten, recht so. Aber ich möchte darin nicht verloren gehen."

Dabei gilt das Massaker von Srebrenica 1995, verübt vom serbischen Militär an mehr als 8.000 Bosniaken, als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag hat das Massaker in den Urteilen gegen die dafür verantwortlichen Befehlshaber als Völkermord bezeichnet, der systematisch geplant und durchgeführt worden sei.

Derweil war bekannt geworden, dass Peter Englund, ein langjähriges Mitglied der Schwedischen Akademie und deren ehemaliger Ständiger Sekretär, aus Protest gegen den Literaturnobelpreis für Peter Handke die diesjährige Nobelwoche boykottiert. Der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" teilte Englund in einer E-Mail mit: "Peter Handkes Nobelpreis zu feiern, wäre von meiner Seite grobe Heuchelei."

"Ich habe keine Meinung, ich hasse Meinungen"

Heute am frühen Nachmittag nun gab Handke, der heute seinen 77. Geburtstag feiert, eine Pressekonferenz, die im Livestream vom schwedischen Fernsehen übertragen wurde. Wie er auf die angekündigten Proteste gegen ihn zu reagieren gedenke, wurde er gefragt. Seine Antwort: "Sagen Sie es mir, ich brauche Ihren Ratschlag." Als ihm der Ibsen-Preis 2014 in Oslo verliehen worden sei, habe man auch schon gegen ihn demonstriert vor dem Nationaltheater. Als er damals mit den Demonstranten, die ihn als "Faschist" beschimpften, habe sprechen wollen, seien diese dazu nicht bereit gewesen: "Es war kein Dialog möglich."

Von Meinungen, so ließ sich Handke, der eher widerwillig die Fragen der Journalisten entgegennahm (man musste dabei unwillkürlich an seinen "Wehruf: Nobelleute, wo seid ihr?" denken, aus seinen Aufzeichnungen "Vor der Baumschattenwand nachts. Zeichen und Anflüge von der Peripherie 2007-2015"), halte er überhaupt nichts: "Ich habe keine Meinungen. Ich hasse Meinungen. Bei Jane Austen sagt eine Figur auch mal, sie könne nicht die geringste Bedeutung darin erkennen, eine Meinung zu haben. Ich mag Literatur, nicht Meinungen."