Peter Handke führt "Innere Dialoge an den Rändern"

"Ich kann gar nichts weitergeben als durch das Aufschreiben. Ich habe nichts weiterzugeben als durch das Aufschreiben." So hat es Peter Handke einmal notiert, in "Gestern unterwegs", seinen Aufzeichnungen aus den Jahren 1987 bis 1990. Seit langem schon veröffentlicht der österreichische Dramatiker und Erzähler seine Aufzeichnungen regelmäßig in eigenen Bänden. Jeder von ihnen, ob es "Das Gewicht der Welt 1975–1977" ist, "Vor der Baumschattenwand nachts. Zeichen und Anflüge von der Peripherie 2007–2015" oder der soeben erschienene jüngste Band seiner Notate, "Innere Dialoge an den Rändern. 2016–2021", ist ein literarischer Glücksfall.

Sein Notatwerk ist ein Werk für sich. Das wird auch derjenige anerkennen, der über die politischen Irrfahrten des Nobelpreisträgers von 2019 den Kopf schüttelt. Von Politik ist im neuen Handke überhaupt nicht die Rede. Stattdessen steht da der Satz: "Wie langweilig politisierende Menschen. Wie unterhaltsam, manchmal, unpolitische, antipolitische? Unpolitisierbare."

Und von Stendhal borgt er sich den Satz: "Wenn Sie sich von der Politik erholen wollen, werden Sie Romantiker!" Diese Abstinenz mag diejenigen enttäuschen, die jede noch so abseitige Äußerung Peter Handkes zu skandalisieren trachten. Für alle anderen ist es eine Wohltat, diesem Schriftsteller einmal nicht dabei zusehen zu müssen, wie er sich politisch verrennt. Im "Meinungskampf", wie das heute genannt wird, lag noch nie Handkes Stärke.

Kein Tappen in "die Falle Aktualität"

Beim Lesen der Zeitung sieht sich Handke "in der Falle der Aktualität" gefangen. In diese Falle tappt der Diarist, der Aufschreiber Handke nicht. Umso auffälliger, wenn er ausnahmsweise doch einmal diese Regel bricht: "Islamistischer Terror in Nizza: Aber ihr Sprengsatzleute werdet mir die Weltweite nicht nehmen!", eine Reaktion auf den fürchterlichen Anschlag 2016.

Ansonsten finden nur ganz vereinzelt Fußball-Spiele Erwähnung. "Ach, ihr Zeitgeschichtler!", hört man ihn da förmlich aufstöhnen. "Genosse welcher Zeit" solle er denn sein? Lieber ist er ein Meister der zeitungebundenen Beobachtung. Das geht so weit, dass er keinen einzigen Satz über die Verleihung des Literaturnobelpreises verliert in seinen Aufzeichnungen. Nur zwei dürre Eintragungen, die sich herleiten mögen aus den Protesten gegen seine von den Angehörigen der Opfer des Genozids von Srebrenica als empörende Leugnung empfundenen Worte über dieses Kriegsverbrechen: "'Völkermord'? – Nein, etwas Anderes, etwas anderes Schreckliches: Brudermord. – Kain und Abel? – Kain und Kain".

Dann folgt die Bemerkung: "Im Aufschreiben bin ich nicht der übliche So-und-So, sondern ein Anderer, mein Anderer", um mit einem an sich selbst wie an den Leser gerichteten Imperativ zu schließen: "Gib dem Wort 'relativieren' seinen anderen Beiklang, jenseits des Aktuellen. 'Relativieren' kann, neben 'entschuldigen', usw., noch etwas Zweites, Drittes, usw. bedeuten. Relativieren kann weiterführen als Absolutieren?" Handke zu lesen wappnet einen gegen allzu rasch gefällte Urteile und vorschnelle Verabsolutierungen. "Relativieren" heißt nicht automatisch verharmlosen.

Ein Thread der besonderen Art

Wer diesen gedanklichen Schritt mitzugehen gewillt ist, wer weiß, dass Handke auch ausweislich jüngerer Veröffentlichungen nie jener Ausbund an Selbstgerechtigkeit ist, als der er oft dargestellt wird, der wird an seinen "Unwillkürlichen Selbstgesprächen", wie er diese Selbstbefragungen nennt, seine Freude haben.

Da sitzt er in seinem Haus in Chaville bei Paris (oder gelegentlich auch in seinem Landhaus in der Picardie), so wie ihn schon die Dokumentarfilmerin Corinna Belz porträtierte: Er nimmt den Nähfaden zur Hand und fabriziert mit seiner "Zwirnspule" einen Twitter-Thread der anderen Art: einen für "Horizontzwitscherer", wie das bei Handke heißt. Tatsächlich kann man dieses Buch als einen Feed immer wieder erhellender Tweets lesen. Seinen Followern ruft der Schriftsteller durch dieses Buch zu: "Folge mir unauffällig!"

"Virusmasken" und Quarantäne

Natürlich findet auch die Corona-Zeit und die elende Pandemie am Rande ihren Niederschlag in diesem Buch. Im Garten wehen an der Leine die frischgewaschenen "Virusmasken". In der "Quarantänestille" lauscht der Dichter den "Ermutigungsgesängen der Amseln".

Überhaupt faszinieren ihn Geräusche: Als er Hühner nach dem Eierlegen gackern hört, ist ihm "auch [das] ein Spiritual". Und Handke wäre nicht Handke, wäre er nicht, "Wegfreude" und "Fußstapfenlust" empfindend, viel unterwegs. Er liest Tolstoi, Robert Walser, immer wieder Goethe und exzerpiert Sätze aus deren Werken. Er liebt das Knister-Geräusch der pergamentenen Seiten beim Blättern in seinem alten Wörterbuch "Griechisch-Deutsch".

Er scheut nicht davor zurück, sich selbst einer gewissen "Lachhaftigkeit" zu zeihen. Manchmal wird es auch unfreiwillig komisch, wenn auf einmal der Song aus "La Boum" erklingt: "'Dreams are my reality' – wer singt das gerade im Busradio?"

Und auch wenn man mit Handke "Daseinsfrömmigkeit" etwas fremdelt – auch aus ihr speist sich der Reiz dieser Notate. "Ethik des Lesens: Sich Gutlesen." An anderer Stelle formuliert es so: "Sich zum friedlichen Wilden lesen." Das ist in einer Zeit, in der Literaturwissenschaftler eine "Ethik des Nichtlesens" entwickeln, eine schöne Maxime. Das "Einkehren zum Lesen" wird hier immer wieder beschworen.

Offenheit des Lesers gefragt

Das "Weltgeschehen, ... mach es wohnlich ... im Erzählen", ermahnt er sich mal. Das klingt behaglicher als es ist. Handke hält einen immer wohltuend auf Distanz. Denn: "Woran erkennst du, woran erfährst du die Literatur? – An dem Sichpreisgeben des Schreibers, auch und vor allem, wo die Preisgabe nicht eklatant ist".

Kaum je beendet ein Punkt seine Beobachtungen und Gedanken – ein Zeichen für ihre Offenheit. Das Garn, das Peter Handke spinnt, will weitergesponnen werden vom Leser. Dafür müssen sie und er ihrerseits offen sein für die Angebote, die ihnen dieser große Schriftsteller macht: "'Man kann mir nichts erzählen!' – 'Schande!'"

Peter Handke: "Innere Dialoge an den Rändern. 2016–2021". Jung & Jung 2022. Salzburg. 372 Seiten. 26 Euro