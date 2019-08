Amerika konnte sehr kalt sein. Im Film "Easy Rider" von 1969 bekommen Motorradfahrer kein Zimmer in einem Motel, werden wegen fadenscheiniger Gründe eingebuchtet und im Schlaf von einem dörflichen Mob so verprügelt, so dass einer von ihnen stirbt. Die anderen beiden werden später von Fremden auf der Straße erschossen.

Dreh mit alten Polizeimotorrädern statt neuen Harleys

Peter Fonda spielte nicht nur eine der Hauptrollen in "Easy Rider", er schrieb auch zusammen mit Dennis Hopper und Terry Southern das Drehbuch. Das Motto des Films lautete: "Ein Mann suchte Amerika, doch er konnte es nirgends mehr finden." Fonda zeichnete die USA als ein Land, das seine Zerrissenheit in Gewalt auslebt.

Übrigens hatte Harley Davidson sich geweigert, für die Drehaufnahmen Motorräder zur Verfügung zu stellen – Fonda ersteigerte daraufhin ausgemusterte Polizeifahrzeuge. Bis heute dürfte kaum ein Film so für die Popularität und das Image des Motorradfahrens gesorgt haben.

"Easy Rider" brachte Fonda die erste Oscar-Nominierung

Das Budget soll bei 400.000 Dollar gelegen haben, eingespielt hat der Film dann 60 Millionen. Außerdem wurde Fonda in der Kategorie "Bestes Drehbuch" für den Oscar nominiert. Mit dem Geld finanzierte er in den folgenden Jahren diverse Filmprojekte, konnte aber nie wieder an den Erfolg von "Easy Rider" anschließen.