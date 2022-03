Peter Doherty: Jetzt singt er von Masken in Innenräumen

Lange Zeit machte er vor allem mit Skandalen auf sich aufmerksam, war eine Art mauliges, drogengetriebenes, aber geniales Kind der britischen Rockmusik: der Musiker Pete Doherty, Ex-Frontman bei den "Libertines", die demnächst runderneuert auftreten sollen, und bei den "Babyshambles". Wild und unverschämt zu sein, war dort sein Markenzeichen. Doch offenbar strebt er jetzt nach einem "braveren" Image.

Doherty lebt mittlerweile in der Normandie, wo er den französischen Komponisten und Arrangeur Frédéric Lo kennenlernte. Ein ungleiches Paar, und doch fanden sie für ein Album zusammen, das gerade erschienen ist: "The Fantasy Life of Poetry & Crime". Doherty schrieb die Texte, Lo die Musik, die an klassische Chansons erinnert und somit etwas altmodisch wirkt. Der Sänger scheint erwachsen geworden zu sein: Er singt jetzt davon, dass er in Innenräumen Maske trägt ("Yes, I wear a mask") und preist zur Klavierbegleitung die Weisheit der Epidemiologen ("The Epidemiologist"). Aber das Album überrascht nicht nur thematisch, es ist mit einer Anmutung vom "Sixties-Sound" auch musikalisch ungewöhnlich.

Übrigens erscheint das Album nicht nur als Download und CD, sondern auch auf Vinyl und sogar Kassette, was Doherty mit einer Frage begründete: "Warum nicht?"

Peter Doherty & Frédéric Lo: „The Fantasy Life of Poetry & Crime“ (Strap Originals & Water Music).