Große schwarze Brille, markante Nase, ein eher grimmiges Gesicht: So kennen einige Zuschauer Peter Bogdanovich vielleicht in seiner Rolle als Dr. Elliott Kupferberg in der in der TV-Serie "Die Sopranos". Peter Bogdanovich wird oft nachgesagt, dass er zuallererst ein Filmkritiker gewesen sei, der dann Regisseur wurde. Das aber sei ein großes Missverständnis, erklärt er in einem Interview mit dem Videoblog DP/30: Seine Karriere habe er als Schauspieler gestartet – mit gerade mal 15 Jahren.

Ein Veteran des Showbiz

Peter Bogdanovich hat die Filmindustrie über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Während er zwischen dem Job als Regisseur und Schauspieler auf Angebote wartet, fängt er an, Interviews mit seinen großen Idolen zu führen: John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang zum Beispiel. Mit Regisseur Orson Welles verbindet ihn eine besondere Beziehung – zeitweise lebte Welles in seinem Haus, als Bogdanovich dessen seine Biografie schrieb.

"Ich habe viel von diesen Menschen gelernt, die Leute, die diese Kunst quasi erschaffen haben", so Bogdanovich. Seine eigene Karriere als Regisseur nimmt in den frühen 70er-Jahren richtig Fahrt auf. Gleich drei große Hits landet er hintereinander in 18 Monaten: "Die letzte Vorstellung" mit Jeff Bridges und Cybill Sheperd, die Komödie "Is' was, Doc?" mit Barbra Streisand und schließlich "Paper Moon" mit der achtjährigen Tatum O'Neal und Ryan O'Neal als Vater-Tochter Duo. Bei einer Szene, in der sich die beiden im Auto streiten, "zerreiße" es Bogdanovich auch heute noch innerlich, wenn er sie sehe, sagt er in dem Videopodcast der Directors Guild of America: "Das war eine schwierige Szene, die Kleine hatte eine große Sprechrolle und alles musste in einer Einstellung gedreht werden. Aber sie hat es geschafft!"