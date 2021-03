"Pest"-Literatur: Margaret Atwood gibt neuen "Decamerone" heraus

Das Buch ist bis heute der unerreichte Höhepunkt der nicht gerade schmalen "Pandemie-Literatur" und hat viele Generationen von Schriftstellerin immer wieder neu inspiriert. Boccaccios "Decamerone" aus den Jahren 1349 bis 1352 ist ein Klassiker für alle Freunde der Novellen, der italienischen Früh-Renaissance und der Fabulierkunst. Während in Florenz die Pest wütet, so die Rahmenhandlung, flüchten sich zehn reiche Bürger aufs Land und vertreiben sich die Zeit dort mit Geschichtenerzählen: Zehn Tage, zehn Novellen. Jeder kommt mal dran und darf die Gruppe unterhalten.

Nicht verwunderlich, dass Amerikas Star-Autoren diesem Vorbild nun nacheifern wollen. "Fourteen Days" wird das Buch heißen, das voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht wird, herausgegeben von Margaret Atwood. Wie die US-Autoren-Gilde auf ihrer Homepage berichtet, sind so illustre Schriftsteller wie John Grisham, Angie Cruz, Diana Gabaldon, Ishmael Reed und Dave Eggers beteiligt, aber auch Tess Gerritsen, Douglas Preston, Emma Donoghue und Celeste Ng.

New Yorker auf der Dachterrasse

"Das Samenkorn für diese Idee reifte in mir heran, als ich im jugendlichen Alter den Decamerone las", so Autor Preston. "Ich bin Geschichten-Sammler, und mein erster Gedanke war, alle in eine Rahmenhandlung einzubetten, wie im Decamerone auch, und zwar, als während einer Pandemie eine Gruppe von Leuten sich an die Küste von Maine zurückzieht. Aber als ich versuchte, das zu Papier zu bringen, war das Ergebnis höchst unzusammenhängend, deshalb habe ich schnell davon Abstand genommen. Dann kam die echte Pandemie."

Als derzeitiger Präsident der Autoren-Gilde wollte Preston notleidenden Kollegen etwas Gutes tun und dachte zuerst an eine Anthologie: "Aber die können ziemlich öde sein." Daher verfiel er nach eigenen Worten abermals auf den Gedanken, einen neuen Decamerone auf den Weg zu bringen. Inhalt: New Yorker, die sich jeden Abend auf einer Dachterrasse versammeln, um sich mit Geschichten die Zeit zu vertreiben, während alle "Reichen" die Stadt längst verlassen haben. Dabei könnten die Beiträge empörend, ergreifend, erschreckend, tragisch oder gruselig sein. Jeder Autor erfand dabei einen Bewohner im gemeinsamen Haus.

Suzanne Collins finanzierte das Projekt

Als Herausgeberin wurde bereits Margaret Atwood verpflichtet. Die weltbekannte und vielfach ausgezeichnete kanadische Autorin ("Der lange Traum", "Katzenauge") lud eine bunt gewürfelte Autorengruppe ein, Beiträge zu liefern, vom "Romantiker" über Shakespeare-Gelehrte bis zu Lyrikern, Kinderbuchautoren, Journalisten und Science-Fiction-Spezialisten. Atwood zufolge haben sich die von all diesen Kolleginnen und Kollegen erfundenen Figuren sehr viel zu sagen, nicht nur über die Pandemie, sondern über das Leben im Allgemeinen. Dabei werden die Geschichten in die Rahmenhandlung so geschickt eingebettet, dass Neugierige erst am Ende des Buches erfahren sollen, wer welche Story beigesteuert hat.

Nach Angaben der amerikanischen Autoren-Gilde, wurden Verträge mit dem Verlag Houghton Mifflin Harcourt in den USA und mit Vintage in Großbritannien abgeschlossen, um "Fourteen Days" im Frühjahr 2022 auf den Markt zu bringen. Die "Hunger Games"-Autorin Suzanne Collins soll demnach eine Großspende beigetragen haben, so dass alle Autoren ein Honorar bekommen würden, doch dies wird der Gilde zur Verfügung gestellt, um damit notleidenden Kollegen zu helfen: Viele Schriftsteller sollen durch die ausgefallenen Lesungen und andere pandemiebedingte Einschnitte rund die Hälfte ihrer Einnahmen verloren haben.