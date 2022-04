Pessach im KZ: Religiöses Fest war dem Zugriff der SS entzogen

Leo Baeck ist fast siebzig Jahre alt, als er in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wird, das die Nationalsozialisten beschönigend als "Altersghetto" bezeichnen. Baeck, eine der bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der jüdischen Gesellschaft in Deutschland, hat es abgelehnt zu emigrieren. Sein Platz sei bei seiner Gemeinde.

Gottesdienste im Keller: "Ein Stück Freiheit in der Knechtschaft"

In Theresienstadt muss Leo Baeck zunächst arbeiten wie alle anderen, von der jüdischen Selbstverwaltung wird er jedoch alsbald für seelsorgerliche Aufgaben freigestellt. Gottesdienste werden in Kellern gefeiert, auf einem Dachboden vollzieht Leo Baeck eine Trauung. Und er spricht ungezählte Male das Totengebet. Nach dem Krieg erinnert er sich:

"Ein tiefer dunkler Gang in einem Festungswall ... war die Totenhalle. ... die Namen wurden verlesen und das alte Totengebet ... gesprochen. Und dann wurden die Särge aufgehoben und hinausgetragen, während der Psalm gesungen wurde, der seit Geschlechtern die Toten auf ihrem letzten Wege begleitet: 'Wer im Geheimnis des Allmächtigen wohnt' bis hin zu dem Schlusse: 'Ich werde ihn meine Hilfe schauen lassen!' Es war wie eine Demonstration, ein Stück Freiheit in der Knechtschaft." Leo Baeck

Religiöse Feste wie Pessach sind dem Zugriff der SS entzogen

Als ein Stück Freiheit wertet der Historiker Wolfgang Benz auch das Begehen der religiösen Feste, so eingeschränkt die Möglichkeiten auch waren. Aus Theresienstadt ist der Druck eines Sedertellers erhalten. Das Pessachfest, das mit dem Sederabend beginnt, erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten.

Die rituellen Speisen, die zum festgelegten Ablauf des Abends gehören, sind auf dieser Lithografie dargestellt. Allenfalls das ungesäuerte Brot, die Mazze, war in Theresienstadt verfügbar. Doch überhaupt Pessach zu feiern, nimmt der endlosen Gegenwart ihre Macht. Das Fest, sein religiöser Gehalt, sein Datum – all das ist dem Zugriff der SS entzogen und ermöglicht den Vergleich zwischen der eigenen aktuellen Situation und der Befreiungsgeschichte des jüdischen Volkes.

Leo Baeck: "Geduld, um den Lebenswillen aufrechtzuerhalten"

Doch die Aufgaben, die sich Leo Baeck als Rabbiner stellt, gehen noch weiter. Er beteiligt sich an einer Reihe von Vorträgen und führt eine Liste mit 28 Themen. Ruth Klüger, damals elf Jahre alt, erinnert sich in ihrer Autobiographie "Weiter leben": "Leo Baeck ... erklärte uns, wie man die biblische Geschichte von der Schöpfung der Welt in sieben Tagen nicht verwerfen müsse, weil die moderne Wissenschaft von Millionen Jahren weiß. ... Er gab uns unser Erbe zurück, die Bibel im Geiste der Aufklärung, man konnte beides haben, den alten Mythos, die neue Wissenschaft. Ich war hingerissen, das Leben würde noch schön werden."

Nach dem Krieg wird mancher Leo Baeck dafür kritisieren, dass er niemandem erzählt, was die Menschen nach ihrem Weitertransport aus Theresienstadt in den Osten erwartet. Er weiß es seit 1941 aus Berichten, etwa von Soldaten auf Urlaub. Er will nicht, dass die Menschen vollkommen den Mut verlieren, dass die Zahl der Selbstmorde noch mehr ansteigt, er hofft auf die Chance jedes Einzelnen zu überleben. "Vision und Geduld" überschreibt er 1945 einen Aufsatz. Man brauche Geduld, um den Lebenswillen aufrechtzuerhalten, und eine Vision von einer Zukunft, die trotz allem möglich sein könnte.

Viktor Frankl stellt den "Sinn" in den Mittelpunkt seiner Therapie

Was Leo Baeck hier als Vision beschreibt, ist verwandt mit der Vorstellung des Sinns bei Viktor Frankl. Der Wiener Psychiater stellt bereits als junger Arzt den "Sinn" in den Mittelpunkt seiner Therapie, die er "Logotherapie" nennt. Als er 1942 mit seiner Frau und seinen Eltern nach Theresienstadt deportiert wird, hat er ein Buchprojekt dabei: "Ärztliche Seelsorge" wird er es später nennen.

Für ihn ist Theresienstadt ein Durchgangslager. Doch bevor er nach Auschwitz deportiert wird, gründet er hier ein "Referat für psychische Hygiene", um den Neuankömmlingen über den Schock der ersten Eindrücke hinwegzuhelfen und Selbstmorde zu verhindern. Und hier wie auch später in Auschwitz, Kaufering und Türkheim, Nebenlagern des KZ Dachau, findet er seine Auffassung von der zentralen Bedeutung des "Sinns" bestätigt.

"Die Ausrichtung auf einen Sinn, die Vision, dass man zurückkommen wird zu den Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird, aber vor allem dass man sich wieder seiner Arbeit, einem Sinn hätte widmen können, das hat die Menschen am tiefsten motiviert und aufrechterhalten." Viktor Frankl

Frankls Bericht aus KZ findet gerade in Russland großen Anklang

Sein Bericht aus dem Konzentrationslager "... trotzdem Ja zum Leben sagen", den er kurz nach der Befreiung veröffentlicht, wird über die Jahrzehnte ein internationaler Erfolg. Frankl behauptet nicht, dass ein "Ja zum Leben" eine Überlebensgarantie im KZ gewesen wäre. Immer wieder betont er, wie viel Glück oder auch Gnade, wie er sagt, zum Überleben gehörte.

Doch er beobachtet im Lager die Voraussetzungen für dieses "Ja zum Leben": Ein Sinn, der nicht von außen, auch nicht durch eine Religion, gegeben werden kann, sondern den jeder einzelne selbst für sein Leben finden muss. Und der in die Zukunft weist. Dass dieses Buch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit aktuell in Russland ungeahnte Verkaufszahlen erzielt, ist bemerkenswert.