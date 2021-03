Perspektive für Kulturevents durch Berliner Pilotprojekt?

Tschaikowskis "Romeo und Julia" und Rachmaninoffs "Zweite Sinfonie": Tausend Plätze werden besetzt sein, wenn Kirill Petrenko am Samstag den Taktstock hebt. Dabei hatte die Intendantin der Berliner Philharmoniker Stiftung, Andrea Zietzschmann, befürchtet, dass kaum einer die Tests, die personalisierten Ticketbestellungen und die Wartezeiten in Kauf nehmen würde: "Am Tag vorher hab ich mich wirklich noch gefragt, wie wird es sein, wenn der Vorverkauf losgeht um neun Uhr?" Doch schon um 9.03 Uhr habe sie die "fantastische Nachricht" bekommen, dass alles ausverkauft sei. "Hunderte von Leuten hingen noch in den Warteschleifen und wollten gerne Karten. Daran sieht man, die Sehnsucht nach Kultur und Musik ist riesengroß!“

Andrea Zietzschmann und ihr Team haben logistisch kleine Wunder vollbracht. Das Ticketing musste neu programmiert, das Vertriebssystem geändert, IT-Probleme gelöst werden. "Also wenn man sich eine Karte gekauft hat, hat man einen Gutscheincode bekommen und konnte sich einen Time-Slot buchen, in einem der fünf dezentralen Testzentren oder hier bei uns im Haus", erklärt Zietzschmann. "Da wir Pilotfunktion haben, wollten wir auch ausprobieren: Wie ist es mit einem eigenen Testzentrum zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr? Da möchten wir 480 Leute testen. Wir hoffen, dass das Ganze gut funktioniert. Die anderen Besucherinnen und Besucher haben in weiteren Testzentren in verschiedenen Stadtteilen gebucht."

Alle ziehen an einem Strang, damit Kultur wieder möglich wird

Das Ganze funktioniert auch, weil sehr viele Gewerke geholfen haben, ohne Entlohnung. "Also der Senat hat die Tests zur Verfügung gestellt, für den Rest kommen wir jetzt auf", meint Zietzschmann. Das sei bei dem Pilotprojekt überschaubar, weil alle "pro bono" daran mitgearbeitet hätten. "Wir haben ja auch ein Team der Charité, das uns begleitet, das war mir wichtig. Die sind vor Ort , schauen sich das an und verifizieren, ob das gut gemacht ist. Auch Anwälte haben uns unterstützt, Leute aus dem IT-Bereich. Da haben alle an einem Strang gezogen. Das ist so toll, dass in unterschiedlichen Disziplinen das Interesse so groß ist, zu helfen, dass man wieder Veranstaltungen möglich macht!"