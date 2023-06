Performance an der Akademie: Alexandra Pririci im Porträt

Ein Gruppe Studierender stampft rhythmisch im Foyer der Münchner Kunstakademie. Zusammen bilden sie eine vergängliche menschliche Skulptur. Angeleitet von der neuen Performance-Professorin Alexandra Pirici. "Es geht hier nicht darum, den Rhythmus zu reproduzieren, sondern ein Teil des Ganzen zu werden, ein Statement zu geben."

Die Kunst der Choreographie und Regie

Bevor sie zur Performance kam, studierte Pirici in Bukarest klassischen Tanz. Volle Kontrolle über den eigenen Körper haben, ihn in Schwingung versetzen – diesen Teil ihrer Ausbildung spürt man noch heute in den choreographisch geprägten Arbeiten: "Ich sehe mich schlicht als Künstlerin. Das beinhaltet einfach auch Choreographie, Regie führen, was durchaus auch bedeutet zu organisieren. Auch, dass ich selbst auftrete, was ich allerdings sehr selten tue. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Ich denke, es hilft wirklich sehr, sich mit Bewegung auszukennen. Das hilft bei der Regie beziehungsweise der Zusammenarbeit. Ich mache von allem ein bisschen."

Aktionskunst hat einen schweren Stand

Zwei Mal war Alexandra Pirici bei der Biennale in Venedig vertreten. Auf den großen Kunstschauen ist Performance-Art in den vergangenen Jahren wieder sehr präsent geworden – nach ihrer Hochzeit in den 70ern. Aber auf dem klassischen Kunstmarkt hat es die nur bedingt reproduzierbare Aktionskunst immer noch vergleichsweise schwer, sagt Pirici. In der bildenden Kunst gebe es eine Tendenz, alles in ein materielles Objekt zu fassen. Dafür gebe es viele Gründe. "Der wichtigste Grund ist, glaube ich, ein wirtschaftlicher. Denn es ist einfach viel leichter, Objekte auf einem visuellen Markt in den Umlauf zu bringen als flüchtige Aktionskunst, die immer wieder neu entsteht."

Gesten des Alltags

Pirici reflektiert in ihren Performances oft Gesten des Alltags, die sich in unsere Handlungen eingeschrieben haben. Bei einer ihrer Arbeiten für die Biennale wirken die fünf Performerinnen wie ein Baum. Ihre eng stehenden Körper bilden den Stamm, Arme und Hände bewegen sich ruckartig und doch koordiniert, wie die Zeitrafferaufnahme einer wachsenden Baumkrone. Es ist Pirics Interpretation eines besonderen Naturphänomens: "Ein Teil dieser Arbeit in Venedig beschäftigte sich mit der sogenannten "Crown-Shyness". Das passiert zwischen Bäumen, wenn sie wachsen und sich die Äste und Zweige nicht berühren und sie lernen, sich umeinander zu winden, ohne sich zu berühren."

Ein hoher Atelierraum in der Münchner Kunstakademie. Studierende verschiedener Disziplinen bereiten sich mit Alexandra Pirici auf die kommende Jahresausstellung vor. Die Gruppe steht um einen Tisch, darauf viele etwa faustgroße Objekte. Alle haben angedeutete Münder, manche stachelige Oberflächen. Einige sind aus Glas, andere aus Schokolade oder Plastik. Als Installation würde das so arrangiert in einer klassischen Ausstellung schon funktionieren. Aber Pirici will mehr: Prozesse, Fließen. Sie nimmt die Objekte in die Hand, welche könnte man über den Boden rollen? Wie könnte man in Interaktion mit dem Publikum treten?

Das Publikum einbeziehen

"Was erwarte ich eigentlich, wenn ich eine Kunstausstellung besuche?", fragt Pirici. "Menschen möchten doch verschiedene Erfahrungen machen. Vielleicht mal etwas riechen. Und während du beispielsweise ein Bild betrachtest, berührt dich jemand. Und dann siehst du etwas Lebendiges." Der Ausstellungsraum eröffne, meint die Künstlerin, viele Möglichkeiten, mehr als genutzt werden. Und Live-Performances seien da wirklich hilfreich.