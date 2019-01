Schaurige Glücksbringer: Die Perchten in den Rauhnächten

In der traditionellen Rauhnacht vor Dreikönig laufen in Kirchseeon rund 60 Perchten von Haus zu Haus, verkleidet und vermummt, mit gruseligen Masken: An der Spitze die Schönperchten, allen voran die Teufelsgeige, gefolgt von Trommlern und Glockenspielern. Ihnen folgt Frau Percht, die mystische Figur mit dem Januskopf, dahinter die Schar der Klaubauf, eine Rotte Holzmandl, dann die Schnadenschlenzer und zum Abschluss ein Schönpercht, der so genannte Treiber mit Hellebarde. Vor den Häusern tanzen, stampfen und singen sie:

"Die Perchten tanzen und springen. Spring auch du, Glück und Segen zu bringen, immerzu."

In den Rauhnächten werden Unheil und böse Geister vertrieben

Ursprünglich waren die Rauhnächte die Zeit zwischen der Thomasnacht am 21. Dezember und dem Dreikönigstag am 6. Januar. Heute gelten nur noch die Nächte zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig als die Zeit, in der die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits durchlässiger sind. Traditionellerweise wird in den Rauhnächten auch geräuchtert, um Unheil und böse Geister zu vertreiben. Auch sagt man, diese Zeit eigne sich für Wahrsagerei und die Beschwörung von Geistern.

Dieses Brauchtum gibt es in der Region schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, das "Klopfergehen" geriet in Vergessenheit und erst nach dem Zweiten Weltkrieg gingen junge Männer verkleidet, mit Ruß beschmierten Gesichtern und einfachen Masken als wilder Haufen in den Rauhnächten umher. In Kirchseeon fand das erste Perchtenlaufen wieder 1954 statt.

Perchten bringen Glück und Segen

Auch wenn der heidnische Brauch für manchen befremdlich scheint, Perchten wollen das Gute stärken und dem Bösen entgegentreten. Sie ziehen von Haus zu Haus und bringen Gesundheit, Glück und Segen für Haus und Hof, Mensch und Tier; Dämonen, Schäden und Missernten bannen sie. Außerdem sind die Rauhnacht-Tage auch eine Zeit des Fastens und Betens und werden von vielen genutzt, um Klarheit zu schaffen und aufzuräumen.

Hunderte Neugierige folgen dem lauten und schaurigem Zug und freuen sich an Tänzen, Liedern und Trommellärm. Ausschreitungen, Schläge und Belästigung von Mädchen und Frauen sind in Kirchseeon ein Tabu, von Auswüchsen, die mancherorts stattfinden, distanzieren sie sich.

Perchtenlauf in Kirchseeon 2017