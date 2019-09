"Ich erkunde gar nichts": Per Pettersons Roman über Männerseelen

Die männliche Gefühlswelt

Apropos Ernest Hemingway und vor allem Knut Hamsun: Als solcher wird Arvid Jansen mitunter verspottet bei seinem Gang durch Oslo. "Hallo, Knut Hamsun" ruft man ihm hinterher, oder auch "viel Glück, Knut Hamsun, auf deinem Weg". "Für meine Generation waren Hamsun und auch Hemingway sehr wichtig", erklärt Petterson. "Sie sind männliche Autoren in einem nicht so männlichen Sinne. Als junger Mann las ich von Hamsun all seine frühen Bücher. Nicht 'Segen der Erde', dieses Buch hasse ich, es ist in seinem Blut-und-Boden-Denken faschistoid. Aber 'Hunger' und vor allem 'Pan' zeigen uns, dass Hamsun unser größter Prosa-Autor ist."

Per Petterson reagiert geradezu ungehalten, wenn man ihn fragt, ob er in seinem neuen Roman die Gefühlswelt eines für unsere Zeit gar nicht so untypischen geschiedenen modernen Mannes erkunden wolle: "Ich erkunde gar nichts. Es ist einfach so: Ich schreibe ein paar Szenen und hoffe das Beste. Ich mache mir also keinen Plan. Bei Lesungen mache ich die Erfahrung, dass dort viele Männer sind, die mich offenbar als Fachmann für schwierige Lebenslagen ansehen. Ich kann da nur antworten: Tut mir leid, ich weiß es nicht. Das Buch scheint weiser als sein Autor zu sein, und das muss es auch sein, um ein erfolgreiches Buch zu sein, wie ein Freund mir mal sagte."

Fortsetzung folgt

An einer Stelle seines psychologisch feinnervigen Romans schreibt Per Petterson vom "Semaphor der Seele". Von jenen Signalen, die wir einander senden und die keiner Worte bedürfen. Eine Handbewegung, eine Gesichtsregung reicht. Es ist die Kunst Per Pettersons, mit Arvid Jansen einen Charakter geschaffen zu haben, die, obwohl sie hoffnungslos in sich selbst verstrickt ist, ein so großes Gespür für die Gefühle der ihm nächsten besitzt. Insbesondere für seine älteste Tochter Vigdis, die an der Trennung der Eltern beinahe zugrunde geht. Doch auch ihre Geschichte wird hier nicht auserzählt, so dass ein weiterer Roman unausweichlich ist. Es wäre ein Glück, dem traurigen Mann und den Seinen noch ein Stück Wegs folgen zu dürfen.

"Männer in meiner Lage" von Per Petterson ist in der Übersetzung von Ina Kronenberger im Hanser Verlag erschienen.