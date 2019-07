Per Güterzug zur Vernichtung:Ausstellung im Bahnpark Augsburg

Wenn wir heute einen Zug sehen, dann denken wir an schöne Ausflüge und ausgedehnte, fröhliche Reisen. Aber es gibt auch Menschen, für die ein Zug für etwas ganz anderes steht - für die Großeltern etwa, die mit einem Zug in den Tod geschickt worden sind - im Dritten Reich in die Vernichtungslager von Auschwitz oder Treblinka. Annähernd 6 Millionen Juden wurden während der NS-Diktatur getötet. Der Augsburger Bahnpark widmet sich in seiner neuen Ausstellung diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte.

In Vieh-Waggons wurden Menschen in Todeslager transportiert

Über eine kleine Behelfstreppe geht es hinauf auf den Vieh-Waggon, innen drin ist es heiß und stickig, in der einen Ecke ein Blechkübel, in der anderen ein alter Pappkoffer. In Waggons wie diesem wurden im Dritten Reich Abertausende von Menschen in die Todeslager transportiert. An den hölzernen Wänden alte Anbinderinge, darüber hängen Schwarz-Weißfotografien.

"Das Anfangsstück ist ein Foto, das zeigt Adolf Hitler bei einem seiner Besuche in Augsburg vor dem Hauptbahnhof. Das letzte Bild stammt dann aus 1944, im Sommer aufgenommen in Ausschwitz-Birkenau im Vernichtungslager", erklärt Markus Hehl vom Augsburger Bahnpark.

Europäische Eisenbahnen spielten entscheidende Rolle beim Massenmord

Der Augsburger Bahnpark mit seinen historischen Zügen will ein unrühmliches Stück Eisenbahngeschichte aufarbeiten - denn möglich wurde die Deportation der vielen Opfer nur durch einen reibungslos laufenden Transport auf den Gleisen. Die europäischen Eisenbahnen spielten eine entscheidende Rolle beim Massenmord an den Juden.

"Diese Deportationen und die praktisch industrielle Vernichtung von nahezu sechs Millionen Juden in Europa war ohne die Eisenbahn gar nicht denkbar. Also dieses Räderwerk des Todes hat 'perfekt funktioniert', die Reichsbahn hat da ihren Dienst gemacht und die Züge sind nach Fahrplan gerollt." Markus Hehl vom Augsburger Bahnpark

Kritik an der Ausstellung im Bahnpark

Schon vor der Ausstellungseröffnung hatte es Kritik aus dem Netz gegeben, dass der Bahnpark genau dieses Thema aufgreift. Hehl ergänzt: "Warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen und nicht mit anderen Aspekten des Zweiten Weltkrieges - aber dieses Thema, glaube ich, ist so ungeheuerlich und muss dargestellt werden, das kann man nicht ausblenden."

Für die Deportationen gab es genau ausgearbeitete Fahrpläne, alle Fahrten wurden penibel abgerechnet. Von Oktober 1941 bis Mai 45 wurden mehr als 130.000 Juden allein aus Deutschland mit der Eisenbahn in Ghettos und Vernichtungslager gebracht. Schon die Fahrt war eine Tortur, sagt Markus Hehl.

Winzige Lüftungsschlitze, kaum Platz - so grausam liefen die Transporte ab

"Es ist ein hölzener Wagen, also ein Holz-Aufbau. Diese Wagen hatten eine Grundfläche von 23,6 Quadratmetern, waren damals laut Dienstvorschrift der Reichsbahn zugelassen für 48 Soldaten, aber es sind natürlich bei den Deportationen sehr viel mehr Menschen in diese Wagen gepfercht worden", so Hehl.

Es hätte nur winzige Lüftungsschlitze gegeben - und die Transporte hätten Sommer wie Winter stattgefunden, "in Eiseskälte oder Gluthitze", dabei seien bereits viele Menschen gestorben. So seien diese "grausamen Transporte" abgelaufen.

Hehl: "Dieser Wagen erzählt eine tragische Geschichte"

Der Waggon, den der Bahnpark jetzt als Ausstellungsstück nutzt, ist kurz nach dem Krieg gebaut worden, nach Original-Plänen. Im Jahr 1937 hatte die Reichsbahn 28.000 dieser Güterwaggons der so genannten "Baureihe Bremen" in Dienst gestellt. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern sollten sie mehr Tempo in den Güterverkehr des Reichs bringen.

Doch nach Kriegsausbruch mussten sie als Lazarettzüge herhalten und bald schon wurden die hölzernen Waggons für die Deportationen eingesetzt. Der eine Wagen steht dabei für Hunderte, die Richtung Auschwitz, Buchenwald und Treblinka fuhren.

"Unser Bestreben ist, dass wir hier im Bahnpark europäische Geschichte erlebbar machen und dieser Wagen erzählt eine ganz tragische Geschichte von den Deportationen jüdischer Mitbürger, nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa." Markus Hehl vom Augsburger Bahnpark