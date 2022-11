Pep für die Nachbarschaft: Stattpark Olga bleibt in München

Artikel mit Audio-Inhalten

Lange stand die Weiterexistenz auf der Kippe: Doch das Wagenkollektiv "Stattpark Olga" kann in München bleiben. Gestern gab es die letzte Kulturveranstaltung am derzeitigen Standort in Mittersendling. Von da geht's nun Richtung Michaelibad.