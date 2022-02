"Penisbruch" an Säule in Polling: Versehen oder Kunst-Schändung?

Und es geht um Vertrauen: "Es gibt keine Aufsicht, die Leute können die Halle betreten, ohne dass sie Eintritt zahlen müssen. Es steht nur eine Spendenkiste bereit" erklärt Initiator Bernd Zimmer. "Wir haben auch am Eingang geschrieben: Wir geben dem Publikum die Verantwortung. Die sollen sich in der Halle so verhalten, dass nichts kaputt geht und sollen das auch nicht als Kinderspielplatz missachten."

"Martina" war ein "Fall" in Strafakten

Die Skulptur von Carlos Motta aus dem Jahr 2016 ist der antiken griechischen Skulptur "Hermaphroditus" aus der Sammlung des Nationalmuseums in Stockholm, Schweden, nachempfunden.

Der Künstler Carlos Motta wurde 1978 in Bogotà, Kolumbien, geboren und lebt heute in New York City, USA. Immer wieder setzt er sich in seinen Werken mit historischen Erzählungen über Sexualität und Geschlechterrollen von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart auseinander, wie er in einem Interview mit einem Netz-Magazin sagte: "Ich begann mich für die Gender-Politik und Sexualität zu interessieren, nachdem ich mich gründlich mit politischen Systemen beschäftigt hatte und damit, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen und umgesetzt werden."