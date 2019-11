Peng, hier kommt die Kohle: "Evita" in Würzburg

Dirigent Gábor Hontvári ging sehr hemdsärmelig ans Werk, als ob er wirklich jeden Funken Operette in diesem Musical austreten wollte und statt Andrew Lloyd Webber lieber Kurt Weill interpretiert hätte. Zumindest in den vorderen Reihen dröhnte es vergleichsweise laut. Marzia Marzo in der Titelrolle trug ihre eleganten Outfits mit erlesener Grandezza, war als eiskalte Aufsteigerin glaubwürdig, aber nicht als charismatische Volksverführerin. Der häufig eingesetzte Tango-Rhythmus, der ja eigentlich für ihre Rücksichtslosigkeit steht, für ihre Fähigkeit, Männer einzuwickeln, dieser Tango verhallte demgemäß recht wirkungslos.

Gelegentlich Sprechgesang

Cedric von Borries, der den Che spielte, der in diesem Stück Erzähler und Beobachter ist, hatte mit manchem Song stimmlich erhebliche Probleme, was nicht verwundern kann, weil er in Würzburg als Schauspieler, nicht als Sänger engagiert ist. So verfiel dieser Che gelegentlich in Sprechgesang, statt einen idealistischen Freiheitshelden zu geben, der mit seiner Stimme auch mal in lyrische Gefilde abhebt. Insgesamt also überraschend viel Konzepttheater in dieser "Evita", was in der Studentenstadt Würzburg aber gut ankam. Großer, wenn auch kein frenetischer Beifall des Premierenpublikums.