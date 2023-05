PEN-Zentrum protestiert gegen Verurteilung von Bülent Mumay

Verurteilt wegen eines Tweets

Wie die Deutsche Welle am Samstagabend in Bonn mitteilte, erhielt Mumay, der Koordinator der türkischsprachigen Redaktion der Deutschen Welle in Istanbul, in erster Instanz eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das türkische Gericht begründete demnach das Urteil damit, dass Mumay 2020 eine Nachricht über seinen Twitter-Account veröffentlicht hatte, der eigentlich durch eine gerichtliche Anordnung für die Öffentlichkeit gesperrt worden war. Die Deutsche Welle kündigte Berufung gegen das Urteil an. Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge bezeichnete die Gerichtsentscheidung als Versuch, einen unabhängigen Journalisten zum Schweigen zu bringen: "Das Urteil gegen unseren Mitarbeiter ist einmal mehr ein Zeichen für die Politisierung der Justiz in der Türkei." Kritischer und unabhängiger Journalismus solle mundtot gemacht werden. "Das ist in höchstem Maße besorgniserregend."