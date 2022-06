PEN Berlin kritisiert Auslieferung von Julian Assange an die USA

Unterstützung weltweit

Die Unterstützer von Assange sehen in ihm einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll. In den vergangenen Wochen hatten Journalisten- und Menschenrechtsorganisationen sowie Politiker weltweit an die britische Regierung appelliert, Assange nicht auszuliefern. Zuletzt wurde auch immer wieder über den physischen und psychischen Gesundheitszustand von Assange spekuliert.

PEN Berlin fordert Freilassung und Asyl

Der PEN Berlin hatte Assange erst kürzlich zum Ehrenmitglied ernannt. Nun setzt sich der neue Schriftstellerverband für die bedingungslose Freilassung des WikiLeaks-Gründer ein und fordert, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Die Auslieferung wäre ein Akt der Justizwillkür und eine Niederlage für die freiheitliche Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa, so der PEN Berlin. Für den neuen Schriftstellerverband ist Julian Assange der "Dreyfus des 21. Jahrhunderts".

Mit Material von PEN Berlin und BR