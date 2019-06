Pegnitz sucht den Fränkischen Bratwurstkönig

Wer hat die beste Bratwurst? Diese Frage wird heute in Pegnitz bereits zum neunten Mal geklärt. Gesucht wird der Fränkische Bratwurstkönig. Eine Jury darf zu diesem Zweck 17 unterschiedliche Bratwurstsorten verkosten. Und auch die Besucher dürfen über die leckerste Wurst abstimmen.

Von klassisch bis kreativ

Die teilnehmenden Metzger, die aus allen drei Regierungsbezirken Frankens kommen, setzen dabei zum Teil auf ganz außergewöhnliche Kreationen wie zum Beispiel eine Lebkuchenbratwurst mit leicht winterlichen Aromen, eine Hanf-Chili-Bratwurst oder sogar eine vegane Variante. Der amtierende Bratwurstkönig Stephan Jamm von der Metzgerei Deininger aus Markt Einersheim geht mit einer Kerwa-Bratwurst und einer Bratkartoffel-Bratwurst ins Rennen. Angetreten wird in zwei Kategorien: in der ersten werden klassische Bratwürste miteinander verglichen, in der zweiten Kategorie darf es dann ausgefallen und kreativ sein.

Alles dreht sich um die Wurst

Begleitet wird das kulinarische Spektakel von einem bunten Rahmenprogramm und einem Spezialitätenfest. Auf diesem werden regionale Produkte wie fränkische Küchla, Säfte, Meerrettich oder Bier angeboten. Neu in diesem Jahr ist ein Informationspavillon, der sich ganz speziell der nur neun Zentimeter großen Nürnberger Bratwurst widmet. "Die Veranstaltung in Pegnitz verdeutlicht die Tradition und Modernität der fränkischen Bratwurstvielfalt", betont Rainer Heimler vom Schutzverband Nürnberger Bratwürste. "Wir können stolz auf die Handwerkskunst der fränkischen Metzger sein. Die Nürnberger Bratwürste sind ein Teil dieses kulinarischen Erbes, deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit die Nürnberger Bratwürste auch in diesem Jahr auf dem Bratwurstgipfel zu präsentieren."

Der Bratwurstgipfel - ein Besuchermagnet

Mehr als 10.000 Besucher genossen im vergangenen Jahr die unterschiedlichsten Bratwurstsorten im Pegnitzer Wiesweiherpark. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit einer ähnlich großen Besucherzahl. Der Eintritt zum Festgelände kostet zwei Euro.