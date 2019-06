Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, haben wir vor allem die sowjetischen und die amerikanischen Weltraummissionen, also den Wettkampf zwischen den beiden. Wie spiegeln sich diese verschiedenen Stile in den Relikten?

Überraschend! Persönlich bin ich ein größerer Fan der russischen Sonden. Die sehen alle viel organischer aus, große, runde Formen, einfach abstrakt. Je größer, desto besser, so wirkt das fast. Bei den Amerikanern ist es immer ein bisschen langweiliger, da sieht man die Technik, das ist alles praktisch, förmlich, gut. Die Russen hatten vielleicht ein bisschen mehr Spaß an ihren Sonden, das sind wirklich zwei komplett verschiedene Programme. Die Russen hatten dann ja gar nicht mehr geplant, noch zu landen, und sind auf "Rover" und andere Mondsonden umgestiegen, während die Amerikaner sich voll auf das bemannte Raumprogramm konzentriert haben.

Sie haben für ihr Buch Autoren und Experten aus aller Welt zusammengebracht. Da sind so interessante Konstellationen dabei wie zwei Weltraumarchitektinnen, Galina Balaschowa aus Russland und Olga Bannova aus den USA. Man denkt fast schon an eine Verschwörung bei diesen beiden Namen – und dann noch zwei Frauen, die in der Gestaltung der Mondarchitektur mitmachen, das kann doch nicht wahr sein!

Es ist wirklich verrückt! Frau Balaschowa ist die erste offizielle Weltraumarchitektin gewesen, hat unter anderem die "Sojus"-Kapsel und an der Raumstation "Mir" mit designt, während Olga Bannova in Houston Weltraumarchitektur unterrichtet. Sie haben ja am Anfang angesprochen: Was ist Weltraumarchitektur? Am Anfang war mir das auch nicht so bewusst: Das ist ja etwas, was es so heutzutage noch nicht gibt. Dass sich diese beiden Frauen mit dieser Weltraumarchitektur auseinandersetzen, war dann eine echte Überraschung. Sie sind auch beide aufregende Person. Ich war unter anderem bei Frau Balaschowa in Moskau, in ihrer kleinen Wohnung – die ist auch nicht viel größer als die Apollosonde – und saß bei ihr dann auf der Couch, während sie unter den Tischen und Stühlen ihre Skizzen und Originalpläne hervorgezogen hat. Eine aufregende Begegnung!

In der Gegenwart spielen noch ganz andere Mächte im Weltraum mit: Japan, Europa, China, Indien, Israel. Da auch wieder die Frage: Wie spiegelt sich hier die Kultur?

Das hat mich überrascht. Bei der Recherche für das Buch hatte ich immer das Problem: Wo hört man auf? Jeden Tag liest man woanders, dass eine neue Mondmission geplant wird, ein neues Raumschiff gebaut wird. In 70 Prozent der Fälle verfallen diese Ideen und Programme wieder. Aber heutzutage gibt es praktisch ein geheimes Mondrennen zwischen China und Indien, das sich vom russisch-amerikanischen kaum unterscheidet – und von dem ich vorher auch noch nicht wusste. Das wird hoffentlich in den nächsten Jahren mehr und mehr präsent.

Konnten Sie denn herausfinden, ob es bei diesem "geheimen Mondrennen", wie Sie es jetzt bezeichnet haben, auch einen bestimmten Konkurrenzkampf der Gestalter gibt, die dahinterstehen?

In der Zukunft wird es immer kommerzieller: Immer mehr private Unternehmen steigen ein, dazu kommt langsam auch der Weltraumtourismus ins Rollen. Und man merkt: Je kommerzieller es wird, desto mehr Gestaltung schleicht sich ein, desto mehr Gestaltung sieht man in den Projekten, in den Sonden – und vor allem in diesen verrückten Mondstationen, die demnächst geplant werden.

Haben Sie ein Beispiel, was uns da noch erwartet?

Wenn man sich ein wenig damit befasst, fällt einem auf – es gibt auch eine von Norman Foster gestaltete Weltraumstation – es sieht meistens aus wie Iglus. Das ist einfach die logischste Form, aber Sie würden sich wundern, wie viele Arten von Iglus man auf dem Mond designen kann. Vor ein paar Wochen war es wieder so weit, da gab es einen Wettbewerb für 3D-gedruckte Module auf dem Mond. Auf der ganzen Welt arbeiten Wissenschaftler und Universitäten an ihren eigenen Designs für den Mond. Vor einem Jahr war ich auf dem internationalen Astronautics-Kongress in Bremen, dort gab es viele Vorträge zum Thema, wie man denn Mondbeton erschaffen könnte, damit man so wenig wie möglich mit auf den Mond bringen muss. Man schmilzt es, man klebt – das wirkt fast wie eine große Bastelstunde.

Haben Sie für sich denn schon eine Behausung gefunden, die Ihnen akzeptabel erscheint – falls wir in baldiger Zukunft doch auf den Mond auswandern müssten?

Ich bin ganz ehrlich: Je mehr ich mich einlese, desto weniger möchte ich persönlich auf den Mond, denn man lebt am Existenzminimum in diesen kleinen, klaus­t­ro­pho­bischen Kapseln – und die scheinen auch nicht größer zu werden. Da bleibe ich lieber hier in Berlin am See.

Der "Architekturführer Mond" von Paul Meuser ist bei DOM publishers erschienen.