Wonderful Life: Paul McCartney komponiert sein erstes Musical

Ex-Beatle Paul McCartney wirkt erstmals als Komponist an einem Musical mit. Als Vorlage dient der Filmklassiker "Ist das Leben nicht schön?". "Wie viele dieser Geschichten begann auch diese mit einer E-Mail", zitiert der "Guardian" den 77-jährigen Musiker. Der Londoner Produzent Bill Kenwright habe bereits vor drei Jahren bei McCartney angefragt. Tatsächlich sei es der erste Auftrag dieser Art für ihn gewesen, meint McCartney. Nach einem kurzen Treffen mit Kenwright und dem Dramatiker Lee Hall sei er zu dem Schluss gekommen, das könne "interessant und spaßig" werden.

Nun arbeiten alle drei gemeinsam daran, den Filmklassiker "Ist das Leben nicht schön?" in ein Musical zu verwandeln. Die US-amerikanische Tragikomödie von Frank Capra aus dem Jahr 1946 basiert auf der Kurzgeschichte "The Greatest Gift" von Philip Van Doren Stern. Der Spielfilm mit James Stewart in der Hauptrolle war kommerziell ein totaler Misserfolg, viele Kritiker dagegen halten ihn für einen der besten Filme aller Zeiten.

Musical soll Ende 2020 anlaufen

In der Tragikomödie geht es um den Aufstieg und Ruin des engagierten, aber glücklosen Bankers George Bailey, der sich in der Weihnachtsnacht, von Reue zerfressen, von einer Brücke stürzen will. Doch im entscheidenden Moment greift ein Engel ein und rettet den Verzweifelten. Der Dramatiker Hall äußerte sich überzeugt, dass Paul McCartney den nötigen Witz und die melodische Brillanz mitbringe, um dem Klassiker, der gerne in der Weihnachtszeit gezeigt wird, eine "ganz neue Tiefe und Breite" zu verpassen.

Bezeichnender Weise geben die drei Produzenten den angepeilte Starttermin für das Musical mit Ende 2020 an. Wo es zur Aufführung kommt, ist noch unklar. Aber vielleicht wird auch das Musical "Ist das Leben nicht schön?" ein musikalischer Dauerbrenner mit vielen poppigen Ohrwürmern für die Weihnachtszeit.

