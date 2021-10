Paul McCartney: John Lennon hat Trennung der Beatles initiiert

Das Ende einer großen Geschichte kann man nachhaltig bedauern. So hält es Paul McCartney, der Ex-Beatle, was die Auflösung der Band betrifft. Britische Medien wie der Guardian zitieren aus einem Interview McCartneys mit der BBC, das am 23. Oktober ausgestrahlt werden soll. Darin widerspricht der Sänger – nicht zum ersten Mal – Gerüchten, er sei für das Auseinandergehen der Popgruppe verantwortlich gewesen: "Ich habe den Bruch nicht initiiert. Das war unser Johnny". John Lennon also.

Wie eine Scheidung

Mit Lennon in ihren Reihen hätte die Band ihre Erfolgsstory fortsetzen können, so McCartney: "Der Punkt war wirklich, dass John mit Yoko (Ono) ein neues Leben begann." Lennon, der von seiner Tante Mimi großgezogen wurde, "die ziemlich repressiv" gewesen sei, habe "immer schon ausbrechen" gewollt. Lennon selbst habe seine Entscheidung zu gehen damals als "ziemlich aufregend" beschrieben, "eher wie eine Scheidung". Und die anderen Bandmitglieder, beklagt McCartney gegenüber dem Interviewe John Wilson, hätten die Scherben aufsammeln müssen.

McCartney wendet sich mit seinen Statements auch gegen die immer noch kursierende Legende, er selbst sei die treibende Kraft hinter der Auflösung der Beatles gewesen – etwa indem er gegenüber Journalisten behauptete, die Band existiere nicht mehr und Anwälte damit beauftragt habe, die Streitigkeiten unter den "Fabulous Four" beizulegen. Diese Vorwürfe wiegen für McCartney schwer: "Ich musste damit leben, denn das war es, was die Leute sahen." Alles, was er habe tun können, sei gewesen, diese Sichtweise zurückzuweisen.

"Die Beatles waren mein Leben"

McCartney betont außerdem, wie viel ihm die Beatles bedeuteten: "Das war meine Band, das war mein Job, das war mein Leben, deshalb wollte ich, dass es weitergeht." Die Beatles hätten "ziemlich gutes Zeug" kreiert, "Abbey Road, Let it B , ganz anständig". Die Zeit der Trennung sei die schwierigste seines Lebens gewesen.

Seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, wer letztlich den Bruch ausgelöst hat. Das liegt auch daran, dass Manager Allen Klein die vier Mitglieder – außer Lennon und McCartney noch Gitarrist George Harrison und Schlagzeuger Ringo Starr – zur Geheimhaltung verpflichtete. Von den "Fab Four" ist außer McCartney nur noch Starr am Leben. Lennon wurde 1980 erschossen, Harrison starb 2001 an einer Krebserkrankung.

Mit Material der dpa