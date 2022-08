Was hat Paul McCartney nach den Beatles gemacht? Das hier!

Musikalische Rache an der japanischen Bürokratie

Im Sommer 1979 spielt McCartney auf seiner Farm in Schottland ein Album mit den Wings ein. Weil er noch Zeit und jede Menge Songs in petto hat, nimmt der Meister ein zweites Solo-Album auf. Dabei kommt professionelles Equipment zum Einsatz. Dieses zweite Solo-Album zeigt, wie stark McCartney den Synth-Pop und die Techno-Sounds der damaligen Zeit aufsaugt. Die Songs sind keyboardlastig, die Drums häufig programmiert. Mit dem Instrumental "Frozen Jap" rächt sich McCartney an japanischen Behörden, die ihn wegen unerlaubten Marihuana-Besitzes tatsächlich einige Tage in den Knast steckten. Ein Titel wie dieser wäre heute aus Gründen der political correctness vielleicht nicht mehr denkbar.

Genius at work!

Anfang Dezember 2020 pünktlich zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts veröffentlicht McCartney sein drittes Solo-Album, das nur mit Familiennamen und einer römischen Ziffer betitelt ist. Ursprünglich wollte er nur ein Stück des letzten Albums überarbeiten, aber weil wegen Corona die Tournee abgesagt wurde und es sich hier um einen der versiertesten Komponisten der jüngeren Popmusikgeschichte handelt, wird aus den Sessions im Heimstudio ein weiteres, recht inspiriertes Solo-Album des Altmeisters. Der Zauber des home recording ist auf allen drei Solo-Alben spürbar: Genius at work!