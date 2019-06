"Hingabe" ist für Patti Smith der Motor ihres Schreibens

Patti Smith, die "Heilige des Rock'n' Roll“, wird bewundert – manchmal so, als wäre sie nicht ganz von dieser Welt. Und sie ist selbst eine hingebungsvolle Bewunderin von Literatur und Dichtung: Rimbaud, Bulgakow, Hermann Hesse, Bob Dylan, Roberto Bolaño und viele andere sind ihre Inspiration, ihre Lektüre kann obsessiv sein.

Eine fast kindliche Verehrung von Dichter*innen

Patti Smith hat keine Scheu, neben dem Werk auch die Aura der Künstlerperson zu erforschen, Orte, Häuser und Friedhöfe aufzusuchen. Darin liegt eine fast schon kindliche Verehrung, die allerdings nicht ohne eigene Absichten ist: Ein handgeschriebenes Manuskript von Camus durchblättern zu dürfen, kann beglückend sein – löst aber noch etwas Anderes aus: "Allmählich spürte ich eine vertraute Verlagerung meiner Konzentration. Diesen Drang, der mich daran hindert, mich einem Kunstwerk ganz zu überlassen, der mich aus den Hallen eines geliebten Museums an mein eigenes Reißbrett zieht", schreibt sie in "Hingabe". Die entscheidende Kraft für ein einzigartiges Werk sei der Ruf, zu handeln. Und sie erliege immer wieder der Hybris, zu glauben, diesem Ruf folgen zu können.

Demut und Vermessenheit: So beschreibt Patti Smith den schwebenden Prozess der Kreativität zwischen eigenen und fremden Werken in ihrem neuen Buch. "Hingabe" ist eine etwas sperrige Zusammenstellung von Werkstattbericht und Erzählung, entstanden für eine Textreihe der Universität Yale zum Thema: "Warum ich schreibe". Der schmale Band eröffnet mit der Skizze einer Reise nach Frankreich und England: Paris erinnert sie an die Romane von Patrick Modiano, im britischen Ashford geht sie ans Grab der Philosophin Simone Weil. Am Schluss des Buches steht ein kurzer Essay über das Schreiben und einen Besuch im Haus von Albert Camus in der Provence.

Die Geschichte der Eiskunstläuferin

Zwischen diesen beiden nicht-fiktionalen Texten lesen wir das erste Stück fiktionaler Prosa, die erste Kurzgeschichte von Patti Smith. Sie erzählt von einer jungen Eiskunstläuferin, im Krieg aus Estland in die Schweiz geflohen. Auf einem zugefrorenen Waldsee zieht sie ihre Kreise und bewältigt ohne Unterricht die kompliziertesten Sprünge, angetrieben von purer Passion. Einsamer Zeuge ihrer Meisterschaft ist ein reicher Kunstsammler, der das Waisenmädchen – es kommt, wie es kommen muss – in eine verhängnisvoll ungleiche Affäre zieht. Eine Affäre, die tödlich endet. „Ich kann untersuchen, wie, aber nicht warum ich schrieb, was ich schrieb. […] Eine kurze Selbstbefragung zwang mich zu dem Eingeständnis, dass mich nach dem Schreiben der Geschichte eine seltsame Wehmut befiel. Ich fragte mich, ob ich um meine Figuren trauerte, denn ich hatte sie ja schließlich geboren. Ich überlegte außerdem, ob es vielleicht an meinem Alter lag, denn als ich jung war, schrieb ich über jedes Thema mit hemmungsloser Hingabe und ohne die leisesten moralischen Bedenken.“ heißt es dazu in "Hingabe".