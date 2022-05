Patriotismus statt Airbag: Russlands Rückkehr zum Sowjet-Auto

Der Designer des Moskwitsch, Alexander Antonow, hatte 1994 die Parole ausgegeben: "Wir brauchen ein einfaches Auto, wie ein Kalaschnikow-Sturmgewehr." Gemessen daran dürfte der ins Auge gefasste Nostalgie-Plan militärisch "sinnvoll" sein. Das alte Modell soll mit 6.000 Teilen ausgekommen sein. Einige Produkte wie Stoßdämpfer wurden in Russland bisher zwar kaum hergestellt, aber womöglich lassen die sich auch irgendwie einsparen, scherzt Aslanjan. Er setzt übrigens seine ganze Hoffnung darauf, dass eine Bosch-Niederlassung in Saratow an der Wolga in der Lage sein wird, die Motor-Elektronik zu liefern.

Kreml-Sprecher: Putin will auch zugreifen

An Abnehmern werde es keinen Mangel geben, so die Prognosen, vorausgesetzt, der Kreml kehre auch zur "Planwirtschaft" zurück, wofür es Anzeichen gibt. In der "Luxusklasse" werde der neue Moskwitsch nicht mitspielen, so Präsidentenberater Igor Levitin, dafür jedoch erschwinglich bleiben. "Wenn das funktioniert, dann wird das Auto schick und natürlich wollen alle so eins haben, auch der Präsident", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow ganz ironiefrei. Er selbst werde natürlich auch zugreifen. Wie glaubwürdig solche Äußerungen sind, ist daran ersichtlich, dass der Kreml behauptet, Putin besitze genau zwei Autos: Einen alten sowjetischen Wolga und einen Geländewagen Lada Niva. Allerdings habe er auch einen PKW-Anhänger, Modell Skif.

Putins erstes Auto war angeblich ein Lottogewinn

Der Präsident habe am Steuer "große Erfahrung", meldete TASS: "Früher sagte er, dass er in seinen Studienjahren einen Saporoshez gefahren sei, den seine Mutter im Lotto gewonnen habe. Dann war er Besitzer eines 'Wolga', und während seiner Tätigkeit im Bürgermeisteramt von St. Petersburg fuhr Putin mehrere Jahre lang einen Nissan. Während seiner Tätigkeit in den höchsten Regierungsämtern testete Putin wiederholt persönlich die neuesten Entwicklungen der heimischen Autoindustrie und fuhr auch PKWs aus dem Fuhrpark, darunter den russischen 'Aurus Senat'. Im Urlaub in der Taiga nutzte er oft einen Geländewagen, fuhr aber auch einen Mähdrescher auf Ackerland, mit einem KamAZ-Lastwagen über die Krimbrücke und trat mit einem Motorrad auf der Bike-Show des Motorradclubs 'Ural' der Nachwölfe auf."

100 Jahre Moskauer Auto-Tradition

Zuvor hatte das Ministerium für Industrie und Handel die Verstaatlichung der russischen Renault-Gruppe angekündigt. Sämtliche Aktien von Renault Russia sollen ins Eigentum der Moskauer Stadtregierung übergehen. Der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergei Sobjanin (63), erhofft sich den Erhalt der Arbeitsplätze. Bisher wurden in dem Werk die russischen Varianten vom Dacia Duster, sowie die Renault-Modelle Kaptur und Arkana produziert. Die Geschichte der Fabrik reicht allerdings weiter zurück: Vor rund 100 Jahren begann dort die Herstellung von Fahrzeugen nach dem Vorbild von Ford-Modellen.