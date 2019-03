Ein Phantom feiert Geburtstag: Patrick Süskind wird 70

Patrick Süskind ist ein Phantom. Seit 35 Jahren unsichtbar. Nur drei Interviews hat er gegeben, eins vor, zwei nach seinem Welterfolg. Gerade mal zwei Fotos kursieren öffentlich von ihm, beide aus den 80er Jahren. Sein Werk ist schmal: ein Theatermonolog, ein paar Erzählungen – und ein Volltreffer: 20 Millionen mal verkauft, in 51 Sprachen, neun Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste, 23 Wochen auf Platz eins. „Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“, vor 40 Jahren erschienen, ein Longseller bis heute.

Der Roman mit seinem Helden Grenouille, der im Paris des 18. Jahrhunderts im größten Gestank eines Fischmarkts zur Welt kommt, der kein „primitives Menschengedünstel“ an sich hat, aber umso besser riechen kann, war 1985 fast über Nacht zum Weltbestseller geworden. Die Geschichte über einen Ausgestoßenen, getrieben von der Idee, einen Duft zu entwickeln, der ihn unwiderstehlich macht, ist ein kunstvoll musikalisch durchkomponiertes Sprachkonstrukt: süffig barock geschrieben, ohne psychologisierende oder gesellschaftskritische Exkurse, immer nah an Grenouille, bis zum Bacchanal am Ende.

„Dieser Süskind kam aus heiterem Himmel in die Literaturszene“, sagt die Schriftstellerin María Cecilia Barbetta. Die Argentinierin suchte in ihrer Doktorarbeit das Neo-Phantastische in Patrick Süskinds „Parfum". Barbetta beklagt, dass viel über geschrieben worden sei und darüber, dass er so scheu sei. Doch Literatur brauche den Autor nicht, sie sei "ein Austausch in erster Linie zwischen Buch und Leserschaft".

"Bücher und Musik waren seine Komplizen"

Patrick Süskind wuchs in einer wundersamen Welt auf, fast anachronistisch. Seine Komplizen waren Bücher und die Musik. 'Was hätte Goethe dazu gesagt …', war ein Spiel im Hause Süskind. "Es gab so einen stehenden Begriff der "Seeheimer Tischgespräche", das heißt bei uns gehörte es zum guten Ton, dass man sich beim Essen traf und viel sich unterhielt", erinnerte sich Patrick Süskinds älterer Bruder Martin, der vor zehn Jahren verstarb, einst an das Familienleben im Hause Süskind. Martin arbeitete als Journalist, wie der Vater Wilhelm Emanuel, ein bekannter Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Literat und exzellenter Stilist. "Es ging nicht nur um Kindersachen, es ging aus damaliger Sicht um Erwachsenensachen: es ging um Politik, es ging um Musik, um Literatur, um Menschen, um Gerechtigkeit, um das Zusammenleben in einer Gesellschaft", erzählte Martin Süskind.

Die „Seeheimer Tischgespräche“ prägten die Kinder. Das unumstößliche Ritual des Abendessens wurde auch Literatur – in Patrick Süskinds „Geschichte von Herrn Sommer“. Schauplatz der Geschichte ist die Ambacher Nachbarschaft am Starnberger See – eine der wenigen Ich-Erzählungen, durchaus autobiografisch grundiert.

Kurz nach Patrick Süskinds Abitur stirbt der Vater, der Sohn jobbt, schreibt Drehbücher, absolviert zwei Auslandssemester in Aix-en-Provence und trifft eines Tages auf Helmut Dietl. Zwei Drehbuchschreiber, ein Erfolgs-Duo mit Serien wie „Monaco Franze“ und „Kir Royal“. Was wer schrieb, werden wir wohl nie erfahren, aber das passt zu einem wie Süßkind, der ein ewig Rätsel bleiben will. Nur zu „Rossini“ gibt es eine zuverlässige Aussage von Freund Helmut Dietl.

Der Mensch gehört in sein Zimmer

Auch an seinem 70. Geburtstag wird der scheue Schriftsteller sein Versprechen wieder nicht einlösen, ein Interview zu geben. Und wir werden ihn auch nicht weiter „stören in seinem ganz Intimen“. So wird er sich weiter um den Haushalt kümmern, um seinen Sohn, um den Garten, der jetzt im Frühling besonders viel Zuwendung braucht, wird Bücherregale und Holzbänke bauen, und seine Kochkünste maximieren und perfektionieren. Im „Parfum“ schreibt er: "Das Unglück des Menschen rührt daher, dass er nicht still in seinem Zimmer bleiben will, dort, wo er hingehört."