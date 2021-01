"Wer schreibt, kann nicht nett sein"

Beklemmend kann es sein, Patricia Highsmith zu lesen. Je mehr man den talentierten Ripleys und ihresgleichen folgt – nette Menschen, die irgendwo in sich den Mörder tragen – umso mehr beschleicht einen das Gefühl, dass alltägliche Kategorien wie "nett" oder "normal" fürchterliche Abgründe in sich bergen können. "Autorin der unbestimmten Beklemmung" hat Graham Greene Patricia Highsmith genannt. Zum 100. Geburtstag der Autorin spricht Judith Heitkamp mit Anna von Planta, der langjährigen Lektorin von Highsmith beim Diogenes Verlag.

Judith Heitkamp: Beklemmend, schon 1950, Patricia Highsmiths erster großer Erfolg, die Fremden im Zug, die den perfekten Mord planen, von Hitchcock verfilmt – was war so umwerfend an diesem Krimi? Und war es überhaupt ein Krimi?

Anna von Planta: Anders als bei Zeitgenossen wie Dashiel Hammett oder Raymond Chandler sind es keine Whodunnits bei Patricia Highsmith. Es gibt keine genialischen, rationalen Detektive, die die Mordtat vom Anfang im Laufe des Romans aufklären und die Welt quasi wieder heil machen. Es gibt auch keine Berufsverbrecher. Das hat die Highsmith nicht interessiert. Was für sie interessant war, ist, dass wir alle potenziell den Mörder in uns tragen. Und den Wunsch nach Gerechtigkeit fand sie eigentlich absurd, weil Gerechtigkeit auch im wirklichen Leben nicht vorhanden sei.

Stimmt es, dass sie schon als Kind ein Buch über Psychopathologien gelesen hat und das ausschlaggebend für ihr ganzes Werk wurde?

Sie hat relativ früh Bücher gelesen, die nicht für Kinder sind, nämlich Karl Menninger, "The Human Mind", in dem Fälle von Kleptomanen und Pyromanen analysiert werden, Abweichungen des menschlichen Geistes und der menschlichen Seele. Die kleine Pat stellt fest – ich würde sie auf der Straße nicht unterscheiden von sogenannten "Normalen". Und sie hatte keine heile Welt als Kind, sie wurde hin- und hergeschubst zwischen Texas und New York. Sie konnte kein Urvertrauen aufbauen, wusste also aus eigener Erfahrung: Das gibt es nicht.

Wie macht sie das handwerklich? Gibt es eine Patricia-Highsmith-Technik, Beklemmung zu erzeugen?

(lacht) …Ja, das stimmt schon … am Anfang bei "Zwei Fremde im Zug" etwa: eine Situation, die jedem von uns passieren kann, wir reisen im Zug. Aber dann kommt im zweiten Abschnitt ein Satz "Guy Haines merkte, dass der Hass sein Denken trübte und die Wege, die ihm in New York die Logik gewiesen hatte, in Sackgassen verwandelte …" Man bemerkt also sofort – da ist was nicht, wie es sein sollte, jemand ist emotional aus dem Lot, und das wird immer mehr zunehmen. Und wir als Leser können nicht halt sagen und sind sofort auf der Seite dieses künftigen Mörders.