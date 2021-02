Patientenverfügung und Corona: Konkrete Formulierungen helfen

Ruth Albrecht ist Anfang 60 und engagiert sich in einem Hospizverein, leitet eine Trauergruppe und beschäftigt sich regelmäßig mit den Themen Krankheit und Tod. Seit einiger Zeit hat sie eine Patientenverfügung. Doch Corona hat Ruth Albrecht noch einmal ins Grübeln gebracht, ob die Patientenverfügung tatsächlich ihrem Willen entspricht. "Normalerweise will ich keine lebensverlängernden Maßnahmen, aber bei Corona sehe ich das anders, da kann es ja zu einer Besserung, zu einer Heilung kommen", sagt Ruth Albrecht.

Corona-Pandemie rückt Thema Sterben in den Mittelpunkt

Die Corona-Pandemie rückt das Thema Sterben in den Mittelpunkt. Manche setzen sich deshalb verstärkt mit der Frage auseinander, wie sie sich behandeln lassen wollen, wenn sie in eine lebensbedrohliche Situation kommen. Anderen fällt es schwer, sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen und über den eigenen Tod zu sprechen. In jedem Fall hilfreich ist eine Patientenverfügung, in der vorab vorsorglich die Art und Weise der ärztlichen Behandlung oder der pflegerischen Begleitung bestimmt wird. Ein rechtlicher Betreuer oder ein Bevollmächtigter – oft Familienangehörige – setzten dann auf dieser Grundlage den Willen des Patienten um.

Großer Beratungsbedarf in puncto Patientenverfügung

Ruth Albrecht ist mit ihrer Unsicherheit nicht allein. Tanja Unger, Fachanwältin für Medizinrecht, berichtet, dass schon während der ersten Corona-Welle und verstärkt in den vergangenen Wochen viele besorgte Mandanten angerufen und um Rat gefragt haben. "Die Patientenverfügung greift nur, wenn Sie nicht mehr kommunizieren können und eine schlechte Prognose haben, dass Sie nicht mehr gesund werden können", erklärt Tanja Unger.

Konkret werden, allgemeine Formulierungen vermeiden

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz empfiehlt, sich unbedingt mit verschiedenen Corona-Krankheitsverläufen und der dann gewollten medizinischen Behandlung zu beschäftigen. Wer seine Patientenverfügung dann durch einen Passus zum Coronavirus erweitern möchte, sollte auf allgemeine Formulierung verzichten und möglichst konkret beschreiben, in welchen Situationen die Patientenverfügung gelten soll - zum Beispiel, wann Maßnahmen wie künstliche Ernährung oder Beatmung erwünscht sind und wann nicht. Übliche Formulierungen wie "alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen" sollten mit konkreten Behandlungssituationen und medizinischen Maßnahmen im Covid-19-Fall erläutert werden.

Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen Hilfe beim Ausfüllen

Formulare dazu gibt es kostenlos online - etwa beim Malteser-Hilfsdienst. Dort sind unterschiedliche Situationen und Behandlungsoptionen beschrieben, die angekreuzt werden können. Und Menschen in Pflegeeinrichtung können Hilfe beim Ausfüllen der Patientenverfügung, die mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird, in Anspruch nehmen.

Mit Covid-19-Patienten sprechen, solange sie ansprechbar sind

Der Intensivmediziner Ludwig Ney vom Klinikum der Universität München (LMU) findet es wichtig, dass sich auch Angehörige und Ärzte mit dem Willen des Patienten beschäftigen, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. In der Regel seien Corona-Patienten zunächst ansprechbar. "Die meisten kommen zu uns nicht wie nach einem Unfall oder Herzinfarkt in einer akuten Situation, sondern mit einer allmählichen Verschlechterung und man kann sie fragen, was ihr Plan ist und wie weit wir gehen sollen. Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn der Patient sich vorher schon damit beschäftigt hat."