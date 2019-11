Patchwork zur Primetime: Die neue ARD-Serie "Bonusfamilie"

Nach Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren und Frauen, sind nur rund 13 Prozent der Familien in Deutschland Patchworkfamilien, gefühlt aber sind es weit mehr – vor allem in den Großstädten. Inez Bjørg David, die die Rolle der Lisa in der "Bonusfamilie" spielt, meint im Interview "Gefühlt lebt ja in Berlin jeder in einer Patchwork-Familie". Und gefühlt bringt die "Bonusfamilie" auch alles auf den Punkt, was in Patchwork- oder Bonuskonstellationen gewöhnlich so abgeht: Die einen haben permanent ein schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber, andere fühlen sich vor allem als Opfer, die "nach der Trennung die Arschkarte gezogen" haben, wie Steve Windolf über seine Rolle als Martin drastisch sagt.

Grenzen der Einflussnahme

Alle müssen sich daran gewöhnen, dass sie sich jetzt permanent gleich mit mindestens vier Erwachsenen und fremden Kindern auseinandersetzen müssen. Da kommt jeder an seine Grenzen, was vor allem Lisa große Probleme macht. Denn sie "denkt, dass sie der Kleber sein muss, der alles zusammenhält", wie Inez Bjørg David sagt. "Und irgendwie ist sie das ja auch. Aber auf der anderen Seite sind da vier erwachsene Leute und drei Kinder und jeder hat seine eigene Meinung und seine eigenen Wünsche, schließlich seine eigenen Erfahrungen in diesem ganzen Patchwork. Und das kann sie gar nicht so beeinflussen, wie sie möchte."

In lakonischen Dialogen werden in "Bonusfamilie" die Phasen der Verzweiflung aller Beteiligten aufgefangen, so dass die Serie gemessen an den Beziehungsproblemen, die sie verhandelt, erstaunlich humorvoll, leicht und heiter gerät. Selbst der gemeine böse Ex wird hier zur liebenswerten Figur.