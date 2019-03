Patchwork: "Bitte einmal Familie bunt gemischt!"

Norman verliebt sich in Katharina. Ein Jahr später zieht er bei ihr ein - und wird plötzlich „Patchwork-Papa“ von vier Kindern. Eine Herausforderung für den 41-Jährigen, aber auch für Mama Katharina und die Kinder. Heute hat das Paar noch eine gemeinsame Tochter.

Neuer Partner ist kein Elternteil

"Der Papa muss immer der Papa bleiben", erklärt Norman. Die leiblichen Väter will er nicht ersetzen. Das hat er von Anfang an klargestellt.

Mit seiner Entscheidung für die Partnerschaft mit Katharina hat er sich trotzdem auch für die Kinder seiner neuen Partnerin entschieden: Für Vanessa (19 Jahre), Anton (13 Jahre), Johanna (10 Jahre) und Ben (5 Jahre). Sein eigener Sohn aus einer früheren Beziehung lebt bei der Mutter.

Langsames Annähern ist wichtig

Auch Mutter Katharina hat von vornherein klare Regeln aufgestellt für den neuen Mann im Haus: Die Kinder und er sollten erstmal viel Zeit bekommen, um sich gegenseitig kennenzulernen. "Kinder haben das Recht, selbst zu entscheiden, wem sie ihr Herz ihr öffnen, und wann", betont sie.

Wenn sie sich als Mutter in einen Mann verliebt, heißt das nicht, dass ihre Kinder diesen Mann auch lieben müssen, sagt die 39-jährige. Ganz wichtig, meint sie, ist das langsame Annähern. Umso schöner ist es dann, wenn sich die Kinder gegenüber Norman öffnen. "Für mich ist es ein Geschenk, wenn ich sie trösten darf", erzählt er, "oder wenn ich mit ihnen die Gute Nacht-Geschichte lesen darf."

Kein Streit vor den Kindern

Katharina Pommer macht sich selbst viele Gedanken darüber, wie Bindungen entstehen. Schon wegen ihrer Biographie: Als sie 16 Jahre alt war, haben sich ihre Eltern getrennt. Heute möchte Katharina anderen helfen und arbeitet als Familien- und Patchwork-Therapeutin. Die Nachfrage ist groß. Gemeinsam mit Norman gibt sie ihre Tipps in einem Podcast weiter. "Viele Erwachsene tragen nach einer Trennung ihre Streitereien auf dem Rücken ihrer Kinder aus. Das darf nicht sein!"

Harmonie kommt nicht von alleine

Kinder hätten das Recht auf ein friedliches Familienleben. Harmonie kommt jedoch nicht von alleine, sagt Katharina Pommer, sondern alle müssen Respekt im Umgang miteinander üben. Ihre Kinder haben Glück: Norman versteht sich gut mit den beiden anderen Vätern, sie feiern zusammen die Geburtstage und auch oft Weihnachten und Ostern.

Feste "Papa-Zeiten"

Manchmal bringen Katharinas Ex-Partner auch noch ihre neuen Partnerinnen und deren Kinder mit - Patchwork total. Im Alltag gibt es feste "Papa-Zeiten": Jedes zweite Wochenende kommt der Vater der drei Großen, Montag- und Freitagnachmittag verbringt Ben mit seinem Papa.

Obwohl es nicht seine leiblichen Kinder sind: Für Norman fühlt es sich so an, als ob es auch seine Kinder wären. "Auch wenn ich nicht der Papa bin, so fühle ich für sie Verantwortung. Und ich bin auch ihr größter Fan!"