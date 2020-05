Hymne "Heil Dir": Wie Oberammergau mit der Absage umgeht

Es gilt als die inoffizielle Hymne der Oberammergauer: Das "Heil Dir" aus dem weltberühmten Passionsspiel. Wenn Jesus auf dem Esel in Jerusalem einzieht, jubelt ihm das Volk auf der Bühne singend zu: "Heil Dir, heil Dir, o Davids Sohn! / Der Väter Thron gebühret Dir! / Der in des Höchsten Namen kömmt, / Dem Israel entgegen strömt." Vom kleinen Mädchen bis zum Greis biblischen Alters kennen alle in Oberammergau diese Zeilen auswendig.

Schock wegen Verschiebung

Am Palmsonntag 2020, an dem Tag im Kirchenjahr also, der an Jesu Einzug nach Jerusalem erinnert, erschallte das "Heil Dir" aus Lautsprechern vom Turm der Oberammergauer Ortskirche. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass heuer, anders als geplant, kein Volk Jesus im Passionstheater entgegen strömen und auch der erwartete Strom an Passionspilger-Touristen ausbleiben würde. Denn die Oberammergauer Passion 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, beziehungsweise verschoben werden auf 2022.

Auch wenn die Passion also nicht ersatzlos gestrichen wurde: Ein Schock ist die Verlegung für den Ort dennoch - weshalb viele Tränen flossen in Oberammergau, als das "Heil Dir" am Palmsonntag vom Kirchturm erschallte.

Vollbremsung statt Vorfreude

Alle zehn Jahre spielt das Dorf die Passion. Die Vorfreude beginnt in der Regel zu wachsen, wenn die Hälfte eines Zwischenjahrzehnts vorbei ist und die letzte Passion länger zurückliegt als es bis zur kommenden noch dauern wird. Jahr für Jahr steigt die Passionsfieberkurve an, in den letzten Monaten laufen die Vorbereitungen dann auf Hochtouren.

Das Corona-Aus kam einer Vollbremsung gleich. Danach sind alle erst mal in ein tiefes Loch gefallen. "Wir haben seit Dezember jeden Tag geprobt, und sind dabei richtig zusammengewachsen", erzählt Frederik Mayet, einer der beiden Jesusdarsteller. (Alle großen Rollen sind doppelt besetzt.) Seit dem Proben-Aus habe er die meisten Mitspieler von einem Tag auf den anderen nicht mehr gesehen. Höchstens zufällig beim Spazierengehen. Aber sonst? "Man sollte sich ja gar nicht treffen."

Klar, es wird immer auch gestritten über die Passion, aber am Ende ziehen alle an einem Strang. Die Passion ist ein Gemeinschaftserlebnis. Das verträgt sich nicht mit Social Distancing.

Entstanden aus der Überwindung einer Pandemie

Die Anfänge der Oberammergauer Passion liegen im 17. Jahrhundert. Damals wütete die Pest in Bayern und erreichte auch das Ammertal. Die Dorfbewohner gelobten daher, alle zehn Jahre die Leidensgeschichte Jesu auf die Bühne zu bringen, so das Sterben ein Ende nähme. Nach diesem Gelübde, so will es die Überlieferung, gab es keinen einzigen Pest-Toten mehr im Ort.

Bis heute halten sich die Oberammergauer an ihr Versprechen. Passion gespielt wurde fast durchgängig im Zehnjahresrhythmus, von ganz wenigen historischen Ausnahmen abgesehen. Dass das Passionsspiel, das seine Existenz der Überwindung einer Pandemie verdankt, nun durch eine andere Pandemie ausgebremst wurde, ist nicht ohne Ironie.

Rund ein halbe Millionen Besucher aus aller Welt wurden zu den über 100 Vorstellungen in diesem Passionssommer erwartet. Knapp 5.500 Einwohner hat Oberammergau, etwa 2.400 hätten in diesem Jahr auf und hinter der Bühne mitwirken sollen. Fast das halbe Dorf. Und der Rest? Hätte die Besucher beherbergt und bewirtet.