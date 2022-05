Passion 2022: "Die Welt braucht einen Jesus, der laut ist"

Die Passionsspiele in Oberammergau hätten 2020 schon stattfinden sollen, dann kam die Covid-Pandemie dazwischen, und das Traditionsspiel, das seit rund 400 Jahren alle zehn Jahre aufgeführt wird, musste verschoben werden. Zwei Jahre verspätet kommen die Passionsspiele nun wieder auf die Bühne. Doch seitdem hat sich die Welt verändert.

Sätze haben durch den Krieg eine andere Bedeutung bekommen

Mit der Persönlichkeit und dem Auftreten Jesu haben sich die beiden Darsteller Frederik Mayet und Rochus Rückel über viele Monate intensiv auseinandergesetzt. Die Figur Jesu zu verkörpern, ist eine riesige Herausforderung. Zwei Jahre musste die aktuelle Inszenierung verschoben werden.

Die Sätze im Passionsspiel sind gleich geblieben. Dennoch merkt Jesus-Darsteller Frederik Mayet einen Unterschied: "Die Sätze Jesu haben durch den Krieg in der Ukraine eine andere Bedeutung erhalten. Es sind so viele Textstellen drin, wo es um Krieg geht." Er zitiert ein Beispiel:

"Ihr wisst, dass die Mächtigen ihre Völker niederhalten und ihnen Gewalt antun. Bei euch aber soll das nicht so sein." Jesus von Nazareth im Text der "Passion"

Und es gebe noch viele andere Stellen, bei denen man auf einmal ganz konkrete Bilder im Kopf hat und du dir denkst: "Wahnsinn, der Jesus spricht über unsere heutige Welt", so Jesus-Darsteller Mayet.

"In erster Linie ist Jesus ein mutiger Mann"

Auch Jesus-Darsteller Rochus Rückel machen die Sätze Jesu nachdenklich. "In dem Moment, wo es um Krieg und Feindschaften geht, ist Jesus sehr schwierig zu greifen, weil er eben von der Feindesliebe spricht. Und Sätze wie 'Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin' sind schwer zu verstehen", so Rückel.

Jesus-Figur hat sich auch für Christian Stückl verändert

Für Spielleiter Christian Stückl ist es bereits die vierte Passion. Und jedes Mal ist Jesus für ihn anders. Bei seiner ersten Inszenierung war ihm wichtig, dass Jesus laut und kräftig ist, dass er die Welt verändern will. "Ich glaube, das war auch mein eigenes Wollen, ich wollte die Welt verändern", so Stückl. Zehn Jahre später ging er ganz anders mit der Figur Jesus um. "Da war sie für mich total geradlinig", so Stückl.

Bei den diesjährigen Spielen setzt Stückl auf einen lauten Jesus. "Ich habe das Gefühl, dass das Lautsein schon manchmal eine Verzweiflung an der Welt ist."

Jugendtage bei den Passionsspielen in Oberammergau

Zum ersten Mal fanden in diesem Jahr eigene Jugendtage in Oberammergau statt. Ein Wochenende vor der Premiere gab es zwei exklusive vergünstigte Aufführungen für Jugendliche aus aller Welt. Zum einen, um sie fürs Theater zu begeistern, zum anderen, damit sie sich mit der Passion und der Geschichte von Jesus Christus auseinandersetzen.

Die Passionsspiele werden inzwischen hauptsächlich von einer jungen Generation getragen. "Bei meinen jungen Darstellern merke ich, dass die teilweise sehr weit weg sind. Die Religionen haben verlernt, ihre Geschichten an die Leute zu bringen. Und wenn man miteinander Theater macht, entdeckt man viele Geschichten und Sätze, die einen selber betreffen. Egal ob man gläubig ist oder nicht."

Jesus als Person wird spürbarer

Auch die beiden Jesus-Darsteller nehmen Sätze aus ihrer Rolle mit ihren Alltag. Bei Rochus Rückel ist es der Satz "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Er merke, dass er darüber nachdenke, wie er das umsetzen könne. Und auch Frederik Mayet wünscht sich, dass er mehr "Jesus" leben könnte. Da gehören für ihn vor allem kleine Dinge dazu, wie Rücksicht nehmen, sich zu bedanken und Dinge wertzuschätzen.

Auch die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer lernen Jesus in den Passionsspielen von einer anderen Seite kennen. "Jesus war für mich viel persönlicher. Er wurde sehr emotional gespielt und ich habe auf einmal über die Person nachgedacht, wie sie sich fühlt." Und: "Ich hatte das Gefühl, dass Jesus in der Welt ankommen will, dass er sich durchsetzen will. Und er ist zu Recht laut, weil die Leute nicht zuhören."

Die Passionsspiele in Oberammergau finden noch bis zum 2. Oktober 2022 statt. Das nächste Mal dann wieder im Jahr 2030.