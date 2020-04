Warum das Infektionsschutzgesetz ein ganz besonderes Hörbuch ist

"§ 6 Meldepflichtige Krankheiten. (1) Namentlich ist zu melden: 1. der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod in Bezug auf die folgenden Krankheiten: a) Botulismus, b) Cholera, c) Diphtherie, d) humane spongiforme Enzephalopathie..."

Gerade eben hat Christoph Maria Herbst das deutsche Infektionsschutzgesetz als Hörbuch in einem Studio eingelesen. Da drängt sich natürlich die Frage nach seinem Befinden auf - die Antwort kommt etwas verzögert: "Ja, warten Sie, ich nehme eben die Maske ab. So verstehen Sie mich, glaube ich, besser? Ich musste das mit so einem Mundschutz vorlesen, weil wir die Vorschriften des Infektionsgesetzes auch beim Einlesen des Gesetzes natürlich sehr ernst genommen haben. Ich habe Krankheiten kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, auch gerne nicht kennengelernt hätte. Heute bleibt die Küche kalt. Soviel kann ich, glaube ich, sagen.“

Ein Text mit Thomas-Mann'schen Sätzen

Wer sich nun wundert, dass Herbst unmittelbar nach der stundenlangen Arbeit an der Aufnahme dieses trockenen wie hochaktuellen Fachtextes bestens gelaunt ist und dahinter eine gewisse masochistische Veranlagung vermutet, der sollte wissen: Dieser Schauspieler hat schon das Bürgerliche Gesetzbuch und die Straßenverkehrsordnung vorgelesen. Er ist also ein erfahrener und pflichtbewusster Gesetzestext-Interpret. Wobei da diesmal fast kein Raum für Interpretation blieb, meint der Schauspieler: "Also mir ging es darum, meinen inneren Jan Hofer zu finden und das Ding eben so wertfrei und trotzdem so verständlich wie eben möglich vorzulesen, es eben nicht gebetsmühlenmäßig runterzubeten. Immer eingedenk der Tatsache, dass da wirklich Thomas-Mann'sche Sätze bei sind.“

Noch ein Beispiel gefällig?

Infektionsschutzgesetz (IfSG), § 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes: (2) Ausscheider von

1. Vibrio cholerae O 1 und O 139

2. Corynebacterium spp., Toxin bildend

3. Salmonella Typhi

4. Salmonella Paratyphi...