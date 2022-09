Passauer Saiten: Festival der Vielfalt und der leisen Töne

Das Festival "Passauer Saiten" findet bereits zum 14. Mal statt. Dahinter stehen die beiden Gitarristen Yvonne Zehner und Jürgen Schwenkglenks. Am Samstagabend ist das Eröffnungskonzert im Gotischen Langhaus im Kloster Niedernburg. Eine Woche lang stehen fünf ganz verschiedene Musik-Ereignisse auf dem Programm.

Festival rund um die Gitarre

Yvonne Zehner: "Die Besonderheit ist, dass wir uns nicht festlegen. Es ist ein Festival rund um die Gitarre: Gitarre als Continuo, als Begleit- oder solistisches Instrument, für Kammermusik - durch alle Stile hindurch".

So ist das Eröffnungskonzert gleich ein paneuropäisches Kulturprojekt mit dem Titel "Rock: Barock". Internationale Musiker interpretieren unter anderem Vivaldi und Boccherini. Zu hören sind hier auch Streicher, E-Gitarre und Percussion.

Nicht ganz gewöhnlich ist auch das Mittagskonzert am 22. September in der St. Anna-Kapelle, "wo die Menschen, die Mittag Pause haben, einfach mal eine halbe Stunde lang ein Konzert erleben können", so Jürgen Schwenkglenks.

Leise Töne bis in die letzte Reihe gut hörbar

Haupt-Location des Festivals ist das Gotische Langhaus im Kloster Niedernburg. Hier finden vier Konzerte statt. Ein Raum mit einer sehr dankbaren Akustik, gerade für klassische Gitarre, erklärt Yvonne Zehner. Sehr leise Töne seien auch bis zur letzten Reihe sehr gut hörbar. Überhaupt sei die Gitarre ein Instrument, das die Kunst der leisen Töne perfektioniert habe.

Heuer mit dabei sind auch das Duo Marcanto mit Swantje Asche-Tauscher und Markos Destefanos sowie das Duo Chitarristico mit Sandro Lazzeri und Ciro Carbone. Den Abschluss machen Jürgen Schwenkglenks und die Bandoneon-Spielerin Almut Wellmann mit bezaubernder Musik aus Lateinamerika: Musica Latina. Das komplette Programm unter www.passauer-saiten.de.