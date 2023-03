Passauer Band "Lonely Spring" will zum ESC nach Liverpool

Pop Punk-Revival in den USA

Damit haben die vier Niederbayern einen guten Zeitpunkt erwischt. Im letzten Jahr feierte Pop Punk vor allem in den USA mit Künstlern wie Machine Gun Kelly und Yungblud ein echtes Revival und ist in der jungen Musikszene in aller Munde. Auch die Pop Punk-Sternchen der frühen 2000er Jahre sind wieder da, zum Beispiel Avril Lavigne. Und die Pop Punk-Urgesteine Blink182 haben zu ihrer alten Formation zurückgefunden und ein neues Album und eine Tour für 2023 angekündigt.

ESC-Vorentscheid im Zeichen der Vielfalt

Ob das Pop Punk-Revival auch bis in den ESC-Vorentscheid gereicht hat, zeigt sich heute Abend. Einen "möglichst vielfältigen Vorentscheid" erhoffte sich Eurovision über das neue Bewerbungsverfahren und die Einladung an alle Genres. Das hat geklappt. Neben Lonely Spring treten beim Vorentscheid sieben weitere musikalische Acts an. Sie alle klingen unterschiedlich, inszenieren sich unterschiedlich, die einen tanzen, die anderen headbangen. Neben Lonely Spring ist mit dem Sänger Trong außerdem noch ein zweiter musikalischer Act aus Bayern im Rennen.

Publikum und Jury stimmen ab

Eine Jury aus acht verschiedenen Ländern (der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Spanien, Litauen, der Ukraine, Österreich und Großbritannien) vergibt 50 Prozent der Punkte. Die andere Hälfte der Punkte wird durch das Publikum per Televoting (also per SMS oder Anrufe) und per Online-Abstimmung verteilt. Wer am meisten Punkte dann auf sich vereint, fährt zum ESC. "I am a superstar, you don't seem to understand", heißt es im Song "Misfit" von Lonely Spring. Vielleicht schaut es für die vier Rock-Musiker aus Passau nach dem Vorentscheid anders aus.

Wo ist der deutsche Vorentscheid im TV und im Livestream zu sehen?

Die ARD überträgt die von Barbara Schöneberger moderierte Show "Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool" am 3. März ab 22.20 Uhr live aus Köln. Die Sendung ist zudem live in One, der Deutschen Welle, bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Ab 21.20 Uhr läuft bereits im Livestream auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek als Warm-up die Show "Alles Eurovision".