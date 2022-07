Wie "schlimm" ist "Layla"? Skandalgeschichte der Party-Songs

Für seine Stimmungslieder ist Goethe zwar nicht in Erinnerung geblieben, aber auch er hat inzwischen jede Menge Probleme mit seinen Songtexten. Zu seinem 270. Geburtstag 2019 knöpfte sich das Künstlerkollektiv "Frankfurter Hauptschule" das populäre "Heideröslein" vor und protestierte mit Hilfe von Klopapier-Rollen, die auf Goethes Gartenhaus in Weimar geworfen wurden: "Wir fanden Goethe schon immer scheiße in seiner Rolle als Repräsentant des deutschen Bürgertums", versicherte das Kollektiv damals im Interview mit der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" und beschimpften den Dichter als sexistischen, alten und weißen Mann.

36.000 Unterzeichner gegen das "Donaulied"

Das viel gesungene "Heideröslein", vielfach vertont zum Beispiel von Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms, wurde als "Vergewaltigungslyrik" gebrandmarkt, immerhin findet sich dort die Zeile: "Und der wilde Knabe brach / ’s Röslein auf der Heiden; / Röslein wehrte sich und stach, / Half ihm doch kein Weh und Ach, / Musst’ es eben leiden." Natürlich wurde auf den "Fall Goethe" verwiesen, als im Frühsommer 2020 die Debatte um das "Donaulied" losbrach, das nicht mehr in Passauer Bierzelten gesungen werden sollte, wie die Petition der Studentin Corinna Schütz verlangte. Gut 36.000 Unterzeichner gaben ihr damals recht.

Dabei reicht die Geschichte des Lieds zurück bis ins späte 18. Jahrhundert. Die Zeile "Und als nun das Mädchen vom Schlafe erwacht, / Da war ja das Opfer der Liebe vollbracht." hatte viele Jahrzehnte offenbar kaum jemanden gestört, die Popversion allerdings schon: "Mein Mädchen, mein Mädchen, was regst du dich auf, Ohohoholalala, Für mich war es schön und für dich sicher auch, Ohohoholalala." Bayerns damalige Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) schaltete sich in die lebhafte Debatte mit den Worten ein: "Unsere Gesellschaft darf Gewalt, egal in welcher Form, nicht bagatellisieren oder verharmlosen - auch nicht in unserer Sprache."

Peter Wackel will die "harten Bässe rausnehmen"

Mallorca-Stars wie Micky Krause und Peter Wackel "besannen" sich in den letzten Jahren nach eigener Aussage und bekannten sich zu einer "Abmilderung" ihrer Texte. Wackel ("Scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr") schloss sich 2019 einer Kampagne für "maßvolles Trinken" und "Urlaub mit Stil" an: "Vielleicht den harten Bass etwas rausnehmen, der Aggressionen aufbauen kann. Und ich werde meine Texte mit Bedacht wählen. Von mir wird man bestimmt nichts mehr hören wie: 'Bier, Bier, Bier, saufen, Bier.' So etwas wird es auf keinen Fall mehr geben", so Wackel gegenüber der dpa.

"Wir knall'n uns alles rein"

Einen "würdigen" Nachfolger in Sachen Alkohol-Hymnen hat Wackel allerdings längst gefunden: "Dicht im Flieger" von Julian Sommer erfreut sich größter Beliebtheit: "Endlich wieder da und schon ein'n im Tee / Und am nächsten Morgen tut die Birnе weh / Sangría, Wodka, Wein, wir knall'n uns alles rеin /Denn wir woll'n nur eins (Besoffen sein)."

Micky Krause beteuerte im Interview, privat ein "Spießer" und gläubiger Mensch zu sein und sagte 2018 dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag: "Die Songs sind sicherlich häufig doppeldeutig. Aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen oftmals etwas völlig Falsches in die Lieder hineininterpretieren. Bei meinem Song 'Biste braun, kriegste Fraun' gab es sogar den Vorwurf, dass das Lied rechtsradikal angehaucht wäre. Dabei wäre ich die letzte Person, die die AfD wählen würde. Viele machen sich einfach keine Gedanken über meine Texte. Sie müssten einfach nur zuhören – dann wüssten sie, worum es geht. Wir haben nicht die Intention, frauenfeindlich zu wirken."

Gleichzeitig gestand Krause jedoch, es gebe nur "zwei, drei Frauen", deren Musik er möge: "Vielleicht ist es halt doch so, dass Lieder von Männern ein bisschen besser oder kompatibler sind. Ich glaube, letztlich ist es eine Frage der Qualität. Wenn man berühmte Bands anschaut, fällt auf, dass sie selten aus Frauen bestehen. Welche Frau füllt denn heute noch ein ganzes Stadion?"

"Sie versuchen den Song zu beerdigen"

Dabei fällt auf, dass zahlreiche Songs erst viele Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung unter Sexismus- oder Rassismus-Verdacht geraten. "Brown Sugar" sangen die Rolling Stones bereits 1971. Ihrer Aussage nach geht es in dem Text um die Ausbeutung schwarzer Sklavinnen für das sexuelle Vergnügen der weißen Eigentümer doch weil diese Argumentation nicht jeden überzeugte, verzichtete die Band auf ihrer aktuellen "No Filter Tour" auf den Song. Mick Jagger antwortete auf die Frage, ob ihn der Erfolg des Titels überrascht habe: "Ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Heute würde ich den Song niemals mehr schreiben." Keith Richards dagegen sagte: "Sie versuchen den Song zu beerdigen. Ich möchte mich mit dieser ganzen Scheiße nicht anlegen."

Manchmal sorgen auch die Interpreten selbst dafür, dass ihr Song-Katalog irgendwann unter Generalverdacht steht, wie Michael Jackson, der sich zu Lebzeiten, aber auch posthum allerlei Missbrauchsvorwürfen zur erwehren hatte: "Die Zeit, in der privilegierten Männern jedes Fehlverhalten durchzugehen schien, ist vorbei. Der Sockel, auf dem sich die über jeden Vorwurf erhabenen männlichen Genies eingerichtet haben, er gerät ins Wanken", hieß es im März 2019 in der "Süddeutschen Zeitung", die empfahl auf Jacksons Titel bis auf Weiteres zu verzichten.

Ärzte haben "keinen Bock mehr" auf "Elke"

Verblüffend, dass ausgerechnet der "Skandal im Sperrbezirk" der Spider Murphy Gang 1981 gar keiner war, davon abgesehen, dass Dieter Thomas Heck das Lied nicht in seiner "ZDF-Hitparade" haben wollte. Gemessen mit manchen etwa zeitgleich veröffentlichten Texten der "Ärzte", etwa auf dem Album "Ab 18" war der "Sperrbezirk" tatsächlich harmlos. Zuvor aufgenommene Songs wie "Claudia" und das "Schlaflied" wurden am 31. Oktober 1987 indiziert, für das Inzest-Lied "Geschwisterliebe" gilt das bis heute. Bei einem Auftritt in Prag im Mai 2019 verlangte das Live-Publikum übrigens als Zugabe den Song "Elke", wo es heißt: "Sie hat zentnerschwere Schenkel. Sie ist unendlich fett. Neulich hab' ich sie bestiegen ohne Sauerstoffgerät." Auf diesen Text habe er "keinen Bock" mehr, sagte Frontmann Farin Urlaub.

Echte und vermeintliche "Skandale" haben dem Erfolg von Songs bekanntlich nie im Wege gestanden: Falcos "Jeanny" eine hoch umstrittene Missbrauchs-Fantasie, wurde unter anderem auf Druck von Fraueninitiativen weder im BR, noch im NDR oder damaligen SFB gespielt, und trotzdem 1986 eine der meist verkauften Singles.

"Ich schieß auf Claudia Roth"

Bemerkenswert, dass heute ganz andere Maßstäbe in Sachen Sexismus, Rassismus und Body-Shaming gelten, und trotzdem in Rapper-Kreisen Texte veröffentlicht werden, die alle früheren "Skandale" weit in den Schatten stellen. Die gesellschaftliche Polarisierung wird offenkundig auch auf diesem Gebiet deutlich.

Bushido ist Stammkunde bei den Gerichten und hat dort nicht selten gegen die zuständige Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, ehemals "Bundesprüfstelle", gewonnen, etwa beim Streit um seine zunächst indizierten Songs "Electro Ghetto" (2006), "Sonny Black" (2015) und "Stress ohne Grund" (2013). Letzterer Titel, den Bushido gemeinsam mit seinem Kollegen Michael "Shindy" Schindler produzierte, enthält die Zeile: "Ich schieß' auf Claudia Roth und sie kriegt Löcher wie ein Golfplatz." Dennoch urteilte das Oberverwaltungsgericht Münster, die Bundeszentrale habe nicht ausreichend geprüft, ob solche Äußerungen von der Kunstfreiheit gedeckt seien.

"Zeig' mich an und ich öffne einen Sekt"

Damit hat Danger Dan das Wort mit seinem Hit "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt". "Nein, ich wär' nicht wirklich Danger Dan / Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment / Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist", singt der Rapper und prophezeit: "Doch vor Gericht mach' ich es mir dann wieder leicht / Zeig' mich an und ich öffne einen Sekt."