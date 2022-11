"Party ist vorbei": Italien streitet heftig um illegale Raves

Die italienischen Linken und internationale Medien wie der französische "Figaro" zeigten sich entsetzt, dass in Modena gegen Raver vorgegangen wurde, während im etwa 130 Kilometer entfernten Predappio 2.000 Mussolini-Fans unbehelligt zum Jahrestag des faschistischen "Marschs auf Rom" aufmarschierten. Salvini sah da keinen Zusammenhang und sagte: "Predappio ist eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren stattfindet. Bezüglich der Rave-Party gab es eine Beschwerde des Grundstückseigentümers."

Schon länger hatten die Rechtsparteien verlangt, gegen illegale, oft mehrtägige Techno-Treffen deutlich schärfer vorzugehen. Gleichwohl fragte der frühere Arbeits- und Sozialminister Andrea Orlando von den Sozialdemokraten, ob denn in Predappio "alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten" worden seien. Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte wähnte sich durch das Verhalten der neuen Regierung bereits in einem "Polizeistaat" und nannte das Vorgehen der Behörden in Modena "grausam".

"Bunga Bungas gehen weiter"

Auf Twitter tobt derweil im Minutentakt eine sehr rege, teils aggressive, teils ironische Debatte über Salvinis Einlassungen und die Pläne von Innenminister Piantedosi gegen Raves. "Die Bunga Bungas in Berlusconis Villen, die Kokainpartys an der Costa Smeralda gehen weiter für die faschistische Rechte", schrieb zum Beispiel ein Kritiker. Andere hielten die ins Auge gefassten Regeln samt Abhöraktionen für "verfassungswidrig" und verlangten von Salvini, er solle sich "um die wirklichen Probleme des Landes kümmern, anstatt sich mit 'öffentlichen Treffen' zu befassen".

Raves seien "per Definition illegal", so ein weiterer Tweet, sie regulieren zu wollen, sei ein Paradoxon. Ex-Ministerpräsident Enrico Letta schrieb: "Die Rave-Party in Modena war gut organisiert, im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Die neuen Regeln, die sie per Gesetzesdekret wollen, richten sich nicht gegen 'missbräuchliche Rave-Partys'. Sie klingen wie eine Einschränkung der Freiheit der Bürger und eine präventive Drohung gegen abweichende Meinungen." Von der italienischen Sektion von "Amnesty International" hieß es, die Pläne der Regierung seien eine "weitreichende, willkürliche und beliebige Anwendung zum Nachteil des Rechts auf friedlichen Protest, das geschützt und nicht unterdrückt werden" müsse.

Fans von Salvini empörten sich dagegen, es sei höchste Zeit, illegale Hausbesetzungen zu stoppen. Sie verwiesen außerdem auf den Drogenmissbrauch bei vielen Raves.

"Polternde Geräusche, die das Gehirn irritieren"

Der italienische Sänger Marco Castoldi alias Morgan (49), der sich nach dem Willen der neuen Regierung im Kulturministerium um Musikangelegenheiten kümmern soll, sagte in einem Interview mit "La Stampa": "Es gibt bedauerliche und absurde Aspekte bei Rave-Partys: Aber es geht nicht darum, sie zu verbieten, die Teilnehmer zu verhaften und sie ins Gefängnis zu stecken; wenn überhaupt, müssen wir sicherstellen, dass sie für junge Menschen nicht attraktiv sind, indem wir bessere, alternative Ideen vorschlagen." Diese Alternativen dürften nicht "langweilig" sein.

Morgan kritisierte die "oft sehr prekären, manchmal fast unhaltbaren hygienischen Bedingungen" von Raves: "Und dann muss die Musik mit technischer Qualität angeboten werden, mit den richtigen Dezibel und den richtigen Obertönen und nicht mit polternden Geräuschen, die das Gehirn irritieren und den Körper schädigen. Wenn Sie den Klang auf dem richtigem Niveau verteilen, ist Musik ein Vergnügen; Wenn Sie es dem Zufall überlassen und tausend Verstärkungen einbauen, ist es keine gute Erfahrung mehr." Immerhin: Den Tag- und Nachtrhythmus zu verändern, kann sich Morgan durchaus vorstellen, denn die Nacht gehöre "zum Leben und der Musik" ebenso dazu, wie der Bäcker, der sein Brot backe.

Aktivisten kündigten an, am kommenden Samstag vor dem Sitz der italienischen Ministerpräsidentin in Rom, dem Palazzo Chigi, einen Rave zu organisieren.