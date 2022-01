Parlamentspoetin: Mehr "lebendige Sprache" im Bundestag?

Man muss es mittlerweile, da Fragen der Dichtung auf höchster staatlicher Ebene verhandelt werden, betonen: Das "Lyrik-Kabinett" ist kein Regierungsbündnis, von dem irgendwelche Beschlüsse ausgingen. Das Lyrik-Kabinett in München ist eine Lesegesellschaft und vor allem eine reichbestückte Bibliothek, die zweitgrößte Poesie-Bibliothek Europas. Mit anderen Worten: Das Lyrik-Kabinett ernennt keinen Parlamentsdichter, keine Parlamentspoetin, welches Amt manche Schriftsteller einführen wollen, was andere wiederum für gar keine gute Idee halten.

Dichterische Reanimation?

Innerhalb weniger Tage hat es dieser Vorschlag nicht nur in die Top-Trends auf Twitter, sondern auch ins Büro der Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt geschafft. Dortselbst diskutierte die grüne Politikerin mit dem Ideen-Trio, wie das nun genau gehen könnte: "Mit Poesie einen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache öffnen". Diese äußerst vage Formulierung Katrin Göring-Eckardts hat zu Recht für Verwunderung gesorgt, bringt sie doch seltsamerweise den ihrer Meinung nach offenbar leblosen Streit im Hohen Haus in Opposition zu einer "lebendigen Sprache" andernorts.

Man fühlt sich fast an den Titel eines heute völlig vergessenen Gedichts in 130 Canzonen von Maximilian Leopold Langenschwarz erinnert: "Das tote Parlament" von 1835. So letal allerdings wirkt der Deutsche Bundestag auf viele seiner Besucher überhaupt nicht, dass er dichterischer Reanimation bedürfte. Oder doch? Wie das wohl Robert Habeck sieht? Der Vizekanzler und Abgeordnete des Wahlkreises Flensburg-Schleswig ist schließlich, soweit wir sehen, der einzige, der sich mit Fug und Recht Parlamentsdichter nennen darf. Brachte er doch 1990 den Gedichtband "Das Land in mir" heraus - in kleiner Auflage nur, aber immerhin. Gut, er war noch Schüler, und "aus heutiger Sicht" seien das "arg innerliche Gedichte" gewesen, die sein "damaliges Leben und Erleben mit Naturmetaphern beschrieben", distanziert sich Habeck in seiner Autobiographie "Wer wagt, beginnt" von seinem lyrischem Erstlingswerk.

Minister und Poet in Personalunion

Aber bitte, allein der Titel: "Das Land in mir". Eines Parlamentsdichters absolut würdig. Und folgte dem nicht Habecks Magister-Arbeit, eine stilkritische Untersuchung von Casimir Ulrich Boehlendorffs Gedichten? Von der Tatsache, dass Robert Habeck auch die großen Dichter Ted Hughes und William Butler Yeats übersetzte zusammen mit seiner Frau Andrea Paluch, was kürzlich erst zum Regierungsantritt die Feuilletons beschäftigte, wollen wir gar nicht erst reden. Wie wäre es also, wenn Katrin Göring-Eckardt einfach kurzerhand ihren Parteifreund Robert Habeck bitten würde, das neue Amt des Parlamentspoeten zu bekleiden, in Personalunion mit seinen anderen Ämtern? Wäre Deutschland dann vielleicht endlich das ersehnte Land der Dichter und Denker?