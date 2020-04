15.04.2020, 17:13 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Pariser Kathedrale in Flammen: Vor einem Jahr brannte Notre-Dame

Vor einem Jahr brannte Notre-Dame, die Kathedrale mitten in Paris. Es ist immer eine Katastrophe, wenn Feuer wüten. Doch diese Nachricht hatte eine besondere Wirkung auf die Menschen. Was war das Besondere an diesem Ereignis?