Paris, Berlin, New York: Drei außergewöhnliche Silvesterkonzerte

1. Jean-Michel Jarre als Avatar-DJ in Notre Dame

Jean-Michel Jarre in der Kathedrale Notre Dame. Mitten im großen Kirchenschiff steht der Pionier der elektronischen Musik, die Kamera fliegt durch den in blau, grün und rot ausgeleuchteten Innenraum, vorbei an unzähligen, pompösen Kronleuchtern. Darunter: Jean-Michel Jarre am Synthesizer. Ein Vorgeschmack auf sein virtuelles Silvesterkonzert in der Pariser Kathedrale. Den Trailer dazu gibt's schon jetzt im Netz.

"Ich werde in meinem Pariser Studio sein und von dort live senden. Wir haben ein 3D-Modell von Notre Dame," sagt Jarre. "Und ich werde mit meinem Avatar in dem Modell stehen, ein bisschen wie im Film Matrix. Dazu haben wir auch ein Modell der berühmten Fassade von Notre Dame, das immer wieder zu sehen sein wird."

Virtuell hautnah dabei

Zusammen mit Jarre arbeiten rund 150 Personen seit mehr als drei Monaten an dem Projekt. In Notre Dame aufzutreten, wenn auch nur in einem 3D-Modell, ist selbst für einen Elektro-Pop-Pionier wie Jarre etwas Besonderes, gerade nach dem verheerenden Brand im Jahr 2019: "Die beste Art und Weise, Notre Dame nach dem schrecklichen Brand zu feiern, ist mit den Mitteln unserer Zeit. Mit der virtuellen Realität", sagt Jarre. An diese digitale Realität habe man sich ja während der Pandemie ohnehin schon etwas gewöhnt.

Virtuell dagegen wird es möglich sein, Jean-Michel Jarres Avatar live in Notre Dame zu erleben. Jeder, der eine VR-Brille besitzt, kann sich in das Konzert schalten. Aber auch in 2D können Menschen auf der ganzen Welt dabei sein, über einen Stream auf der Website des Künstlers. Der Titel der Veranstaltung ist dabei Programm: "Welcome to the other Side".