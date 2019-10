Wie "Parasite" Kapitalismuskritik und Unterhaltung vereint

Abgründiges Unterhaltungskino, das wirklich etwas verhandelt

Wie einfallsreich und bildgewaltig Bong Joon-ho inszeniert, durchsetzt mit steten Tempowechseln, ist auch in "Parasite", der dieses Jahr mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde, wieder zu erleben: Die Kims sitzen nach der Hälfte des Films tatsächlich im Wohnzimmer der Parks und trinken deren Hausbar leer, während diese im Urlaub sind. Dann regnet es sintflutartig. Die Hausherren kehren unerwartet früh zurück und die Emporkömmlinge müssen überhastet flüchten. Die Regenszene sei metaphorisch gemeint, erzählt Bong Joon-ho, er habe zeigen wollen, wie das Wasser eben von oben nach unten fließe und dabei alles mitreiße. Dagegen könne man nicht anschwimmen, durch den Regen werde die soziale Hierarchie wiederhergestellt – und die Kims würden zurück in ihr Souterrain gespült, in dem inzwischen das Wasser stehe.

Man spürt Bong Joon-hos Verbundenheit mit den Bewohnern des feuchten Souterrains. Aber er macht daraus keinen Sozialkitsch, sondern abgründiges Unterhaltungskino, das als Gesellschaftsparabel wirklich etwas verhandelt. Der strukturellen Rücksichtslosigkeit des Kapitalismus entreißt der südkoreanische Regisseur die Maske des Wohlgesitteten – so wie das Claude Chabrol ehedem in seinen Filmen am Beispiel der französischen Bourgeoisie vollzog. Menschen wie die Kims zu Helden eines durchschlagenden und international prämierten Kinos zu machen, das sich zudem nicht um Kunst oder Mainstream schert, ist Bong Joon-hos großes Verdienst.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!