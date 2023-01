Paragraf 218 in der Diskussion - was sagen Beratungsstellen?

Seit 14 Jahren berät die Sozialpädagogin Claudia Nasahl in der katholischen Beratungsstelle "Donum Vitae" in Haar östlich von München schwangere Frauen in Konfliktsituationen. Eine Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218 – so fürchtet Nasahl – würde unmittelbar Einfluss auf ihre Arbeit haben.

Frauen empfinden häufig "Scham und Schuld"

Die Beraterin befürchtet, dass Frauen die Beratungsstelle nicht mehr aufsuchen würden, wenn sie keinen Pflichtschein vorweisen müssten. Beratung aber sei auf alle Fälle in einer solchen Situation eine wichtige Sache. "Wenn Sie sich vorstellen, es kommen junge Frauen, ganz junge. Dieses Thema ist mit Scham und Schuld behaftet", schildert Nasahl das Dilemma ihrer Klientinnen. Die Frauen brauchen professionelle Unterstützung, so ihre Erfahrung.

Fristenregelung gilt seit 1995

Nach derzeitiger Rechtslage müssen sich Frauen, die ungewollt schwanger sind, mindestens drei Tage vor einer Abtreibung von einer staatlich anerkannten Stelle beraten lassen. Als Nachweis erhalten sie dann einen Beratungsschein. Ein Kompromiss, auf den sich der Bundestag 1995 nach jahrelangem politischen Streit geeinigt hatte. War doch nach der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland eine Neuregelung notwendig geworden.

"Donum Vitae" für Beibehaltung

Die Stellvertretende Vorsitzende von "Donum Vitae Bayern" Rita Klügel, spricht sich dafür aus, diese aktuelle gesetzliche Regelung beizubehalten, denn die Erfahrungen mit der Kompromisslösung seien gut. "Ich denke auch, dass er auch dem Auftrag des Staates, Frauen Beratung anzubieten, ungeborenes Leben zu schützen, in sehr umfassenden Maße gerecht wird", so Klügel.

"Pro Familia" für "Entkriminalisierung"

Bayernweit – das geht aus Zahlen des Sozialministeriums hervor – haben im Jahr 2021 rund 16.000 Frauen eine Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch genommen. Nicht nur bei "Donum Vitae", sondern auch in den Beratungsstellen von "Pro Familia". Auch dort fürchtet man, dass eine Abschaffung des Abtreibungsparagraphen Auswirkungen auf die Beratungsarbeit haben würde. Throralf Fricke, Geschäftsführer von pro Familia Niederbayern sieht aber anders als Donum Vitae eine Abschaffung des Paragraphen 218 prinzipiell positiv.

Beratungsbedarf auch ohne Beratungspflicht

"Weil wir der Meinung sind, dass eine Kriminalisierung von ungewollt Schwangeren durchs Strafgesetzbuch nicht mehr zeitgemäß ist", erklärt Fricke. Sollte der Paragraph 218 allerdings gestrichen werden, brauche es – gerade im Blick auf die Schwangerschaftskonfliktberatung – eine Nachfolgeregelung, betont er. Ungewollt Schwangere müssten zwar nicht mehr die Pflicht zur, aber doch weiterhin ein Recht auf Beratung haben - ergebnisoffen, als Unterstützung für den individuellen Entscheidungsprozess, findet der Berater. Heißt: es müssen weiterhin ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen geben, das der Staat auch weiter finanziert. Denn – ob straffrei oder nicht - ein Schwangerschaftsabbruch ist und bleibe eine schwierige Situation, wo das Angebot zur Begleitung wichtig sei.